В России призвали применить к Ярошу методы борьбы с ИГИЛ

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Ответом на недавний призыв украинского националиста Дмитрия Яроша “с любовью убивать” православных священников должно быть полное уничтожение политической силы самого Яроша, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение в интервью российскому сайту НСН высказал известный консервативный православный публицист протоиерей Всеволод Чаплин.

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“Это, конечно, откровенный призыв к незаконному применению силы. Такое определение как охота не может быть никак помещено в рамки закона. Человек явно угрожает применением террора. На этот призыв нужно отвечать обязательно силой. Нужно не охоту объявлять на Яроша, а сделать все, чтобы его организация полностью исчезла и была уничтожена. Если кто-то будет применять силу против священников, то Ярош должен быть обвинен в стимулировании и организации терроризма. Нужно применять все силы, чтобы поступить с террористом точно также, как поступали с лидерами запрещенной в России организации «Исламское государство» и всеми людьми такого рода. Борьба с террором должна быть трансграничной”, – уверен протоиерей.

Напомним, после выхода из “Правого сектора” Ярош создал националистическую партию “ДIЯ” (“Державницкая инициатива Яроша”).