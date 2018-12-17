17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Религия, Украина
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В России призвали применить к Ярошу методы борьбы с ИГИЛ

Ответом на недавний призыв украинского националиста Дмитрия Яроша “с любовью убивать” православных священников должно быть полное уничтожение политической силы самого Яроша, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение в интервью российскому сайту НСН высказал известный консервативный православный публицист протоиерей Всеволод Чаплин.

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“Это, конечно, откровенный призыв к незаконному применению силы. Такое определение как охота не может быть никак помещено в рамки закона. Человек явно угрожает применением террора. На этот призыв нужно отвечать обязательно силой. Нужно не охоту объявлять на Яроша, а сделать все, чтобы его организация полностью исчезла и была уничтожена. Если кто-то будет применять силу против священников, то Ярош должен быть обвинен в стимулировании и организации терроризма. Нужно применять все силы, чтобы поступить с террористом точно также, как поступали с лидерами запрещенной в России организации «Исламское государство» и всеми людьми такого рода. Борьба с террором должна быть трансграничной”, – уверен протоиерей.

Напомним, после выхода из “Правого сектора” Ярош создал националистическую партию “ДIЯ” (“Державницкая инициатива Яроша”).

 

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