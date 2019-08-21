В России призвали Сербию не верить американцам

21.08.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия не должна верить обещаниям США повлиять на албанцев в процессе косовского урегулирования. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

«Американцы могут, как угодно повлиять на Албанию и Косово. Они полностью управляют там ситуацией. Теоретически они могут такую кость бросить Сербии. И потребовать взамен каких-то уступок в вопросах НАТО и прочего. Но это будет обман.

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Ни в коем случае сербы не должны на это покупаться, потому что, как только они сыграют в какую-то американскую игру, тут же все вернется. Их просто надуют», – сказал Матвейчев.

21 августа состоялась встреча государственного секретаря США Майка Помпео с президентом Сербии Александром Вучичем в Нью-Йорке. Сербское издание Blic со ссылкой на свои источники сообщило, что на переговорах Вучич убеждал США повлиять на албанских сепаратистов, которые в последние месяцы осуществляют новые и новые провокации против населения сербских анклавов Косово, а также отказывается отменять введенную в конце прошлого года экономическую блокаду славянского населения края.