В Севастополе оштрафован директор школы – девочку не пустили на урок из-за прически

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Директора школы в Севастополе оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение права ученицы на образование – её не пустили на урок из-за причёски, хотя подобное законами не предусмотрено.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4 сентября 2023 года директор одной из школ Гагаринского района не допустила к учебному процессу 15-летнюю ученицу 9 класса с окрашенными в рыжий цвет волосами. При этом в образовательном учреждении действовало утвержденное приказом директора Положение о требовании к единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, которое устанавливало для школьников не предусмотренные законодательством об образовании ограничения, в частности, касающиеся причесок», – говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры школьные правила уже изменили.

Прокуратура добилась возбуждения в отношении директора школы дела об административном правонарушении (нарушение права на образование), суд вынес решение о штрафе должностного лица.