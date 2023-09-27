В Штатах боятся развала России и не дают Украине необходимое – Каспаров

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В США есть сильное противодействие тому, чтобы предоставить Украине настолько серьезную помощь, чтобы она победила в противостоянии с Россией.

Об этом в эфире львовского телеканала «Захид.нет» заявил беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Каспарова, президент США Джо Байден колеблется между различными центрами влияния и потому не может однозначно решить вопрос по Украине.

«Мы наблюдаем продолжающуюся борьбу в американской администрации по поводу конечной цели войны. Это самое главное – готова ли Америка помочь Украине разгромно победить? Потому что последствия такой победы – освобождение всех украинских территорий, поднятие украинского флага в Севастополе, очень вероятно, приведут к потенциальному распаду России. И в американской администрации существует мощное крыло, включающее как минимум советника по национальной безопасности Джейка Салливана, и еще несколько человек, включая директора ЦРУ Бернса, которые панически боятся такого развития событий. И этот баланс постоянно ходит туда-сюда», – сказал либерал.

«С другой стороны, есть те, кто считает, что победа Украины необходима для того, чтобы вообще появился шанс на мироустройство. Эту партию возглавляет министр обороны и министр иностранных дел. Эта борьба ведет к тому, что Байден колеблется. Не будем забывать, что Байден 36 лет был сенатором. Сенатор – это не офис, который принимает решение, это поиск компромисса, поиск середины – это алгоритм его поведения. Поэтому, находясь между двумя этими фракциями в своей администрации, Байден постепенно двигается в эту сторону, но мы видим, как шаг за шагом он не может принять решения калибра Рузвельта или Рейгана», – заявил Каспаров.