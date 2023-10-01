В США опасаются, что Россия становится мощнее НАТО – польский политолог

Владимир Гладков.  
01.10.2023 10:57
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Украина


Потенциал военно-промышленного оборонного комплекса России превосходит возможности стран НАТО.

Об этом на канале «БелТА» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потенциал военно-промышленного оборонного комплекса России превосходит возможности стран НАТО. Об этом на канале «БелТА»...

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«Я так понимаю, что как минимум некоторые из американских экспертов начали понимать, что с чисто военной точки зрения, даже с точки зрения потенциала конкурирующих военно-промышленных оборонных комплексов обеих сторон этого конфликта, НАТО и РФ, Россия имеет определённое преимущество. Совсем недавно в американских СМИ американские эксперты посчитали, ориентировочно, конечно, что российская сторона способна к производству чуть ли не двух миллионов снарядов в год. В то время совокупный потенциал всех стран НАТО, возможно, через несколько лет достигнет около миллиона снарядов.

Так что даже по этим сравнительным анализам потенциала оборонной промышленности всем понятно, что этот конфликт уже по определению не может завершиться, как об этом говорилось и как об этом некоторые мечтали, полной стопроцентной победой киевского режима», – сказал Пискорский.

По его словам, скепсиса американцам добавили и неудачи ВСУ на фронтах.

«Конечно, способствует этому всему полный провал так называемого контрнаступления украинских сил на Запорожском направлении, в частности. Так что полностью меняется картинка от событий на Украине, приходит период переосмысления дальнейшей стратегии по отношению к Украине», – добавил польский политолог.

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