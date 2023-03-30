В США потребовали от Европы взять на себя основное бремя войны с Россией

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Платить за войну на Украине должны в большей степени не США, а европейские страны, так как конфликт происходит на их континенте.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил сенатор Майкл Маккол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Маккола, страны Восточной Европы, находящиеся рядом с Украиной уже делают большие взносы, чего не скажешь о более богатых западноевропейских государствах.

«Я рад видеть, что наши европейские партнеры, наконец-то начинают подходить к делу более ответственно. Я думаю, что они могли бы сделать еще больше. Я думаю, что восточноевропейские союзники по НАТО приняли на себя основную тяжесть этой ситуации. И поскольку она находится у них на «заднем дворе», я думаю, что западные страны НАТО могли бы лучше справиться с этой задачей», – сказал сенатор.

«Мы уже видели, как некоторые страны поступали подобным образом. И я думаю, что мы будем продолжать оказывать на них давление. Я не думаю, что США должны нести бремя этой войны и ответственности, когда она идет на их собственном «заднем дворе», – заявил Маккол.