15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В США прямо в зале суда арестовали бывшего пиарщика Трампа и Януковича

Суд федерального округа Колумбия постановил в пятницу взять под арест Пола Манафорта – бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

О решении судьи Эми Джексон сообщил телеканал CNN.

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Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда.

Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса. Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

Напомним, Манафорт проходит по скандальному делу о коррупции, а также о возможном влиянии РФ на выборы в США.