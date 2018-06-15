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15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, США, Украина

В США прямо в зале суда арестовали бывшего пиарщика Трампа и Януковича


Суд федерального округа Колумбия постановил в пятницу взять под арест Пола Манафорта – бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

О решении судьи Эми Джексон сообщил телеканал CNN.

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Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда.

Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса. Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

Напомним, Манафорт проходит по скандальному делу о коррупции, а также о возможном влиянии РФ на выборы в США.

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