В США следят за темпами расхода боеприпасов ВСУ, чтобы те ни в чем не нуждались – Пентагон

05.10.2022  09:10 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

США внимательно следят за темпами расхода боеприпасов Вооруженными силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности.

Об этом сообщила заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне.

США внимательно следят за темпами расхода боеприпасов Вооруженными силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности....

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“Мы внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления”, – подчеркнула Купер.

Она также выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, которые США предоставляют в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.

“США предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов. И мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов. Мы провели встречу на прошлой неделе с союзниками и директорами по вооружениям, где обсудили пути, чтобы обеспечить постоянство индустриальной базы для дальнейшей поддержки Украины. Тем временем россия обращается к Северной Корее и Ирану за помощью”, – добавила она.

Купер сказала, что производство боеприпасов в США наращивается.

“Со временем у нас будет устойчивый темп производства как для нас самих, так и для украинцев”, – говорит она.

Кроме этого, комментируя вопрос о том, рассматривают ли США предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, Купер высказалась, что в настоящее время установки HIMARS позволяют Вооруженным Силам поражать большинство целей на поле боя.

“Мы думаем, что они (HIMARS – ред.) могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму”, – сказала представительница Пентагона.

Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердили, что Киев обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусу действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.

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