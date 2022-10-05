В США следят за темпами расхода боеприпасов ВСУ, чтобы те ни в чем не нуждались – Пентагон
США внимательно следят за темпами расхода боеприпасов Вооруженными силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности.
Об этом сообщила заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне.
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“Мы внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления”, – подчеркнула Купер.
Она также выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, которые США предоставляют в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.
“США предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов. И мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов. Мы провели встречу на прошлой неделе с союзниками и директорами по вооружениям, где обсудили пути, чтобы обеспечить постоянство индустриальной базы для дальнейшей поддержки Украины. Тем временем россия обращается к Северной Корее и Ирану за помощью”, – добавила она.
Купер сказала, что производство боеприпасов в США наращивается.
“Со временем у нас будет устойчивый темп производства как для нас самих, так и для украинцев”, – говорит она.
Кроме этого, комментируя вопрос о том, рассматривают ли США предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, Купер высказалась, что в настоящее время установки HIMARS позволяют Вооруженным Силам поражать большинство целей на поле боя.
“Мы думаем, что они (HIMARS – ред.) могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму”, – сказала представительница Пентагона.
Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердили, что Киев обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусу действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.
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