В столице ДНР прошло оперативное совещание с главой СК РФ

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Новости Украины

В Донецке прошло оперативное совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ и националистических формирований Украины против гражданского населения и российских военнослужащих на территории ЛДНР и Украины, которое посетил председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.

Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Присутствующие отметили, что интенсивность обстрелов не снижается. Только в этом мае их число составило порядка 200.

Начиная с 2014 года количество возбужденных СК России уголовных дел о событиях в Донбассе и на Украине составило свыше 870, признаны и допрошены в качестве потерпевших 77 тысяч человек, среди которых почти 12 тысяч детей.

Кроме того, в рамках визита Бастрыкин вручил ведомственные награды донецким следователям, которые расследуют преступления украинских националистов, поблагодарив их за мужество и верность закону. Также ведомственной награды был удостоен ветеран Великой Отечественной войны Гусман Сафин.

Депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко считает, что встреча российских и донецких силовиков может быть эффективным посылом на украинскую сторону.

«Данный визит по преступлениям Украины, как на Донбассе, так и на оставшихся территориях Украины, вселяет уверенность, что все военные преступники ответят. Там уже зафиксированы десятки высокопоставленных командиров ВФУ, которые, начиная с 2014 года, совершали вооружённые преступления против Донбасса. Заведено сотни уголовных дел, десятки тысяч потерпевших дали показания. Важно то, что люди, которые сейчас отдают приказы на обстрелы мирных городов – Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Докучаевска, они все проходят по уголовным делам, возбуждённым СК. Эти люди не должны питать иллюзий, что избегут наказания. Тем более, на совещании было отмечено, что ряд военных преступников уже очно предстали перед следственными органами, оказавшись у нас в плену, они уже дали показания, признаны виновными и понесут за свои преступления заслуженное наказание», – сказал донецкий депутат «ПолитНавигатору».

Он добавил, что реальные приговоры могут сбить спесь с украинских командиров.

«Это очень важный шаг даже в идеологическом плане – для того, чтобы на той стороне военные преступники, которые считают, что у них якобы индульгенция от Запада – без разбора стрелять по городам Донбасса. Оказывается – нет: четыре тысячи уже в плену, двести офицеров дают показания. А те, которые уже установлены, они тоже рискуют попасть в плен и понести заслуженное наказание. Украинские нацистские преступники должны знать, что никто их не спасёт – ни их комедийный фюрер Зеленский, ни Запад. Они будут либо разбиты военной силой, либо понесут наказание в плену. На протяжении всех восьми лет СК напряжённо работал, и сейчас мы видим плоды. Плюс, это определённый идеологический посыл на ту сторону, который остудит развязность и спесь руководства ВСУ – их коллеги уже дают показания. А фамилий уже названо достаточно много», – заключил Руденко.

В свою очередь, депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский напомнил украинской стороне, что их военные преступления не имеют срока давности.

«СК фактически сотрудничал с правоохранительными органами ДНР очень давно, начиная с конца 2014 года, может быть, с начала 2015 года, поэтому все эти преступления фиксировались и передавались данные в СК. В принципе да, конечно, это официальный визит очень показателен, он говорит о том, что все военные преступники будут наказаны. Все, кто совершали преступления против гражданского населения ДНР и ЛНР будут наказаны, и срока давности эти преступления не имеют», – сказал Бердичевский в комментарии «ПолитНавигатору».