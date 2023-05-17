В украинском Совбезе грубо отреагировали на призыв ПАСЕ провести выборы

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 10:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1148
 
Выборы, Дзен, ПАСЕ, Политика, Украина


Выборов на Украине не будет, пока действует военное положение.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборов на Украине не будет, пока действует военное положение. Об этом в эфире телеканала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Так Данилов отреагировал на призыв президента ПАСЕ Тини Кокса о необходимости проведения «честных и свободных выборов» на Украине.

«Эти ПАСЕ должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались немного другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации и много другого. Мы разберемся самостоятельно», – сказал чиновник.

«Еще раз акцентирую – согласно нашему закону и нашей Конституции. Когда есть введение этого положения, в котором сегодня находится наша страна, никакие выборы происходить не могут и точка. Рассказы этих господ… я бы очень хотел, чтобы они были в другом векторе общения, а не указывать нам, когда и что нам нужно делать», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть