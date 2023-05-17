В украинском Совбезе грубо отреагировали на призыв ПАСЕ провести выборы

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Выборов на Украине не будет, пока действует военное положение.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Данилов отреагировал на призыв президента ПАСЕ Тини Кокса о необходимости проведения «честных и свободных выборов» на Украине.

«Эти ПАСЕ должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались немного другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации и много другого. Мы разберемся самостоятельно», – сказал чиновник.

«Еще раз акцентирую – согласно нашему закону и нашей Конституции. Когда есть введение этого положения, в котором сегодня находится наша страна, никакие выборы происходить не могут и точка. Рассказы этих господ… я бы очень хотел, чтобы они были в другом векторе общения, а не указывать нам, когда и что нам нужно делать», – заявил Данилов.