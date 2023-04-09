«В Варшаве считают, что война идёт на полу-польской территории» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
09.04.2023 03:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


К 2024 году Польша планирует существенно помочь Украине в воссоздании выдохшихся Вооружённых сил, поскольку считает, что война идёт цивилизационно на её территории.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К 2024 году Польша планирует существенно помочь Украине в воссоздании выдохшихся Вооружённых сил, поскольку...

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«Действительно формируется украино-польский союз, и Польша является едва ли не единственным государством, которое готово идти вместе с Украиной в следующий, уже 2024 год.

В следующий год, когда перед нами встанет остро проблема (если война продолжится) дефицита человеческого ресурса, дефицита солдат для продолжения войны.

Польское общественное мнение и политический истеблишмент поддерживает участие неформальное или формальное польских ВС, польских добровольцев в войне против России.

Для Польши эта война – это война на их «Сходных Кресах», на их восточных границах. И в коллективном сознании, с учётом существования многие столетия общего государства, это уже война на полу-польской территории или территории польского цивилизационного влияния.

Это не означает, что сегодня Польша претендует на территории юридически», – сказал Бортник.

«Конечно, не означает, но сами ваши слова очень крамольные!» – испугался Александр Шелест.

«Не крамольные. Я как человек, который на три четверти поляк, могу и так сказать», – ответил политолог.

«Цивилизационно это одно пространство или схожее пространство. Польская культура повлияла очень серьёзно где-то до уровня Полтавы на это пространство, она всюду очень серьёзно присутствовала. Поэтому в Польше это воспринимается как война в их уже цивилизационном пространстве, и Польша готова делать следующие шаги, и, возможно, в руководстве их будут обсуждать, эти следующие шаги в части усиления или расширения польского участия в войне», – добавил Бортник.

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