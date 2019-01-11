В Ялте подпорная стена обрушилась на жилой дом

11.01.2019, Ялта, Галина Шершнева

Опорная стена длиной 15 метров, шириной 10 метров, высотой 1 метр обрушилась рано утром в Ялте из-за сходя сели и завалила вход в многоквартирный жилой дом в переулке Ломоносовский.

Об этом сообщает на своем официальном сайте крымское управление МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К счастью, пострадавших или погибших в результате происшествия нет. С места проведения аварийно-спасательных работ были эвакуированы 8 человек, в том числе 4 ребенка. На месте происшествия работают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым, а также работники «Крымгазсети», «Водоканал ЮБК», «Крымэнерго» и УМВД», заявил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

«Сам дом не поврежден – пострадала только пристройка, но жильцы эвакуированы. В расселении нуждалась одна семья – временное жилье для нее уже предоставлено. На первом этапе от остатков подпорной стены будет отводиться вода, а затем специалисты приступят к расчистке места обвала и установке новой подпорной стены», – написал у себя в «Фейсбуке» глава администрации Ялты Алексей Челпанов.