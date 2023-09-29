В Зе-офисе суматоха: РФ получит от Ирана ракеты дальностью 2000 км

Москва обязательно воспользуется правом вето, чтобы блокировать новую резолюцию ООН об ограничении права Ирана продавать на внешнем рынке ракеты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть право вето, которым она будет блокировать – это мы можем абсолютно точно прогнозировать, любые резолюции, которые ограничат право Ирана продавать на внешнем рынке ракеты. Напомню, что у Ирана есть на сегодняшний день, как это ни удивительно, хоть это и запрещено, ракеты дальностью и 500, и 700, и 1100, и 2000 километров. На эти ракеты нацелена РФ», – переживает русофоб.

«У РФ есть определённые ресурсные ограничения, она не может изготавливать в достаточных количествах ракеты, я имею в виду современные ракеты, те же «Калибры» и «Искандеры», которые были нужны в том количестве, на которое Россия рассчитывает», – сочинял он.

«Безусловно, после 18 октября Иран может эти ракеты так или иначе передавать РФ. Действие резолюции ООН закончено, Иран более или менее придерживался принципов этой резолюции, потому что Иран получает от других стран, в обмен на определённые договорённости – он продаёт нефть, получает продукты питания, технологии и т.д., то есть Иран, в отличие от Северной Кореи, всё-таки придерживался резолюций.

И, смотрите, резолюция будет заблокирована РФ, безусловно, Россия рассчитывает получать, кроме дронов, ещё и ракеты», – трепался Подоляк.