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14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Общество, Политика, Религия, Украина
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Варфоломей набивается украинцам в “духовные отцы”

Патриарх Варфоломей обратился к украинцам в преддверии 85-й годовщины голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления автокефалии «многострадальной Православной церкви», передает ткорреспондент “ПолитНавигатора”.

«Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми вами с бременем на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибли от преднамеренного и жестокого голода», — говорится в обращении Вселенского патриарха, обнародованном на сайте Украинской православной церкви в США.

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Варфоломей уверяет, что недопустимо равнодушие Вселенского Престола, когда украинский народ страдает и ищет решения церковных проблем, «мучающих их в течение веков».

«Мы вмешиваемся, потому что это наш долг — исключительно на основе достоверно-церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критериев — ради истины и традиций Церкви, защиты канонического порядка и идентичности Православия, всегда для торжества тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти», — подчеркивается в обращении.

Вселенский патриарх Варфоломей также указал, что Священный Синод решил предоставить автокефалию «многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте Православия в единстве и внутреннем мире».

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