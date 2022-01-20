Варшава стягивает войска к границе. Москва заявила об «агрессии против Белоруссии»

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Москва разделяет беспокойство белорусских союзников относительно наращивания присутствия НАТО вдоль общих границ Союзного государства и ОДКБ.

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Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть информация, что Польша стянула к белорусской границе несколько десятков тысяч своих военных. Интересно, когда американские журналисты, американские политические деятели, представители государства, начнут говорить, что Польша готовится напасть на Белоруссию? Это же в их логике: если перемещаются военные к чьей-то границе, несмотря на то, что они находятся на своей территории, это явный сигнал, что они должны напасть. Когда это произойдёт? Или это другое? Или то, что можно Польше, нельзя всем остальным?

Или страна член-НАТО может перемещать свои вооружённые силы к границе страны не члена НАТО, не объясняясь и делая исключительно по собственному разумению или по указанию из Брюсселя? А той стране, к границе с которой эти войска продвигаются, это делать категорически запрещено.

То есть, если страна НАТО у себя такую реконфигурацию вооружённых сил проводит – это нормально, это правильно, потому что НАТО за мир, а когда с той стороны видят соответствующие манёвры и тоже задумываются о своей безопасности в ответ на то, что там происходит – это сразу признак агрессии. Это же кривое зеркало, это уже хуже, чем кривое зеркало даже не к лицемерию, не к двойные стандарты, а просто отсутствие логики», – прокомментировала ситуацию Захарова.