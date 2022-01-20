Варшава стягивает войска к границе. Москва заявила об «агрессии против Белоруссии»
Москва,
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Москва разделяет беспокойство белорусских союзников относительно наращивания присутствия НАТО вдоль общих границ Союзного государства и ОДКБ.
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Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть информация, что Польша стянула к белорусской границе несколько десятков тысяч своих военных. Интересно, когда американские журналисты, американские политические деятели, представители государства, начнут говорить, что Польша готовится напасть на Белоруссию? Это же в их логике: если перемещаются военные к чьей-то границе, несмотря на то, что они находятся на своей территории, это явный сигнал, что они должны напасть. Когда это произойдёт? Или это другое? Или то, что можно Польше, нельзя всем остальным?
Или страна член-НАТО может перемещать свои вооружённые силы к границе страны не члена НАТО, не объясняясь и делая исключительно по собственному разумению или по указанию из Брюсселя? А той стране, к границе с которой эти войска продвигаются, это делать категорически запрещено.
То есть, если страна НАТО у себя такую реконфигурацию вооружённых сил проводит – это нормально, это правильно, потому что НАТО за мир, а когда с той стороны видят соответствующие манёвры и тоже задумываются о своей безопасности в ответ на то, что там происходит – это сразу признак агрессии. Это же кривое зеркало, это уже хуже, чем кривое зеркало даже не к лицемерию, не к двойные стандарты, а просто отсутствие логики», – прокомментировала ситуацию Захарова.
Она подчеркнула, что Польша, Литва и Украина просто демонстративно стягивают к границам вооружённых силовиков, технику военную, строят инфраструктуру.
«Какими-либо объяснениями, тезисами какими-то, они себя не утруждают. Очевидно, что действия эти провокационные, но объясняться, оправдываться они не считают нужным. Конечно, даже если бы там что-то такое было придумано, но мы же прекрасно понимаем, что речь идёт о провокациях, которые одна за другой демонстрируется. И Россия, и Белоруссия в этой связи вынуждены адекватно реагировать, в том числе путём совместного патрулированием воздушного пространства, регулярных военных тренировок, учений.
Но ещё раз, а где пресса американская? У неё закончилась бумага или свободное интернет-пространство для того, чтобы дописать туда – агрессия Польши, манёвры на своей территории, которые угрожают соседям. Кроме слова «Россия» ничего не помещается?» – заключила Захарова.
Спасибо!
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