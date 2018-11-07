Варварская добыча песка уничтожает уникальные пляжи в Крыму

07.11.2018, Москва, Галина Шершнева

Площадь крымского ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса» уменьшилась на 8 гектаров из-за варварской добычи песка.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявила сенатор от рыма Ольга Ковитиди.

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«Сегодня мы можем сказать, что как таковой Бакальской косы скоро не будет. Предприниматели добывают песок, но останутся ли у нас после этого крымские пляжи? Останутся ли уникальные заповедники?» – сказала Ковитиди.

По ее словам вначале министерство природных ресурсов прислушалась к жалобам крымчан и приостановило действие лицензии компании, добывающей песок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но впоследствии срок этой лицензии почему-то был продлен. Более того, начата процедура организации проведения нового аукциона на право пользования участком недр «Южно-Бакальский» в Черном море. Регионы не спрашивают, когда выдают лицензии. Это важно не только для Крыма, но и для субъектов РФ. Просим приостановить добычу песка», – сказала Ковитиди.