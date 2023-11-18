Вашингтон и Лондон грызутся из-за поражения ВСУ – Гильбо

На фоне полностью провалившегося наступления ВСУ между Вашингтоном и Лондоном вновь началось противостояние по вопросу управления над Украиной.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать визит недавно назначенного министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона на Украину.

«То, что происходит сейчас на Украине – это продолжение борьбы США и Англии за проведение там своей политики. При этом надо сказать, что США несколько лет назад передали Англии основную ответственность за проведение украинской политики, но на сегодняшний день они не довольны результатами этой политики, и возникли очень сильные разногласия.

Потому что американцы сейчас делают всё для того, чтобы на каких-то приемлемых условиях завершить войну на Украине, а англичане хотели бы какого-то продолжения, или более радикального сохранения Украины. То есть, чтобы всё-таки было видимое поражение России.

Конечно, обеспечить поражение России очень сложно, несмотря на все старания Кремля по созданию проблем войскам на фронте, по обеспечению безопасности поставок западного оружия на Украину, чтобы не дай Бог им не препятствовали, и так далее.

Но, несмотря на всё это, вся англо-польская ударная сила плюс ВСУ, эта вся сила не смогла организовать так называемое контрнаступление», – сказал Гильбо.