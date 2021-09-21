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21.09.2021 13:46 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава
 
Авторская колонка, Азербайджан, Грузия, Дзен, Политика, Россия, Турция
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Вассал в осаде: Турция и Азербайджан положили глаз на территорию Грузии

Над территорией Южного Кавказа вновь бушует пламя политических интриг, раздуваемых волнами телеэфиров. На днях...

Над территорией Южного Кавказа вновь бушует пламя политических интриг, раздуваемых волнами телеэфиров. На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил запрос президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану начать процесс диалога Анкары с Ереваном при посредничестве Тбилиси.

Об этом турецкий лидер сообщил журналистам перед вылетом в Соединенные Штаты.

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По словам Эрдогана, Турция готова к началу переговоров с Арменией, если Ереван сделает «определенные шаги» по открытию транспортного коридора в Нахичевань.

«Если премьер-министр Армении Никол Пашинян серьезно настроен на переговоры с Эрдоганом, то нужно сделать определенные шаги. Мы не закрыты для переговоров и проведем их. Если он действительно искренен и покажет эту искренность, диалог может быть начат. Надеюсь, положительные сдвиги будут сделаны и коридор будет открыт», – сказал Эрдоган.

Открытие Зангезурского коридора, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой и Турцией через Сюникскую область Армении стал неким гордиевым узлом, который политики трех стран – Армении, Азербайджана и Турции – не могут разрубить на протяжении долгих месяцев.

Ни для кого не секрет, что сегодня Азербайджан прибегает к любым средствам, дабы уговорить Армению разблокировать данный участок дороги. В случае достижения своей заветной цели официальный Баку получит транспортный коридор, который напрямую свяжет Азербайджан с Турцией. Разумеется, речь идет и о колоссальных экономических выгодах, которые принесут немалые дивиденды всем сторонам. Армения, если согласится на этот шаг, то, как говорится, будет сидеть в сторонке и жевать свой коржик, получая при этом немалую прибыль от транзитов.

С Турцией, Азербайджаном и Арменией вроде все и понятно – каждая из сторон тянет одеяло исключительно на себя, а куда лезет-то Грузия? Опять бежит впереди южнокавказского паровоза?

Получается, что с открытием вышеуказанного коридора основной поток грузов, который до этого проходил из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию и обратно пойдет иным путем.

Инициатива армянского премьера Николы Пашиняна об установлении связей с Анкарой грозит пошатнуть его и без того невысокий рейтинг.

В Ереване уже обвинили его в сдаче национальных интересов. Представители армянской оппозиции уверяют, что президент Турции пригласил Никола Пашиняна на встречу, а посредником выступил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Да, к сожалению, Грузия, вжившись в роль гонца на побегушках, решила одновременно угодить сразу двум хозяевам – сообщить президенту Турции о том, что армянский премьер Никола Пашинян жаждет с ним встречи и одновременно поблагодарить Азербайджан за инвестиции, который он осуществил в грузинском регионе Квемо-Картли. Кстати этот кусок грузинской территории в Баку считают исконно своей. Даже название подобрали странное – Борчалы.

«SOCAR несет особую социальную ответственность. Компания осуществила очень много проектов социального назначения для нашего населения в разных регионах, и сегодняшний день является тому подтверждением», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на церемонии открытия нового спортивного комплекса в селе Кизиладжло Марнеульского муниципалитета.

Тут же грузинский премьер на порывах радости напомнил и о том, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR Energy Georgia вложила в это «благое дело» 3 миллиона лари – 1 млн. долларов США.

Спросить бы у грузинского премьера, с какой радости азербайджанскому SOCAR вкладывать сотни миллионов в грузинский регион Квемо-Картли, где проживает около 60-70% этнических азербайджанцев? Зачем азербайджанская нефтегазовая компания с таким размахом строит мечети, госпитали, общепиты, продуктовые магазины в этом же регионе Квемо-Картли?

Если же грузинский премьер и впрямь отупел, ослеп и не догоняет, то пусть раскроет глаза по шире и осмотрится по сторонам. В регионе Аджарии такая же проблема. Турецкие компании прибрали к своим рукам более 70% бизнеса, отстраиваются турецкие кварталы, бары, кафе и казино. Разумеется, вход туда исключительно для граждан Турции.

Сегодня в Тбилиси радуются тому, что Турция является одним из главных крупнейших торговых партнеров Грузии. По данным Минэкономики внешнеторговый оборот во втором квартале 2021 года вырос на 5,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил более 529 миллионов долларов. Это более 19% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Вот и получается, что пока грузинские политиканы пребывают в экстазе от турецких и азербайджанских финансовых подачек, то в Батуми свозятся туристы из Анкары, а на месте им рассказывают о том, что Аджария – это турецкая территория, которая временно оказалась на политической карте соседней Грузии.

Самое плачевное заключается в том, что спасать Грузию из этой бедственной ситуации просто некому – США и НАТО бросают своих союзников и позорно бегут отовсюду, а России уж точно нет дела до русофобской Грузии, которую она многократно спасала от турецкого ига.

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