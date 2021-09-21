Вассал в осаде: Турция и Азербайджан положили глаз на территорию Грузии

21.09.2021 13:46 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Над территорией Южного Кавказа вновь бушует пламя политических интриг, раздуваемых волнами телеэфиров. На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил запрос президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану начать процесс диалога Анкары с Ереваном при посредничестве Тбилиси.

Об этом турецкий лидер сообщил журналистам перед вылетом в Соединенные Штаты.

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По словам Эрдогана, Турция готова к началу переговоров с Арменией, если Ереван сделает «определенные шаги» по открытию транспортного коридора в Нахичевань.

«Если премьер-министр Армении Никол Пашинян серьезно настроен на переговоры с Эрдоганом, то нужно сделать определенные шаги. Мы не закрыты для переговоров и проведем их. Если он действительно искренен и покажет эту искренность, диалог может быть начат. Надеюсь, положительные сдвиги будут сделаны и коридор будет открыт», – сказал Эрдоган.

Открытие Зангезурского коридора, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой и Турцией через Сюникскую область Армении стал неким гордиевым узлом, который политики трех стран – Армении, Азербайджана и Турции – не могут разрубить на протяжении долгих месяцев.

Ни для кого не секрет, что сегодня Азербайджан прибегает к любым средствам, дабы уговорить Армению разблокировать данный участок дороги. В случае достижения своей заветной цели официальный Баку получит транспортный коридор, который напрямую свяжет Азербайджан с Турцией. Разумеется, речь идет и о колоссальных экономических выгодах, которые принесут немалые дивиденды всем сторонам. Армения, если согласится на этот шаг, то, как говорится, будет сидеть в сторонке и жевать свой коржик, получая при этом немалую прибыль от транзитов.

С Турцией, Азербайджаном и Арменией вроде все и понятно – каждая из сторон тянет одеяло исключительно на себя, а куда лезет-то Грузия? Опять бежит впереди южнокавказского паровоза?

Получается, что с открытием вышеуказанного коридора основной поток грузов, который до этого проходил из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию и обратно пойдет иным путем.

Инициатива армянского премьера Николы Пашиняна об установлении связей с Анкарой грозит пошатнуть его и без того невысокий рейтинг.

В Ереване уже обвинили его в сдаче национальных интересов. Представители армянской оппозиции уверяют, что президент Турции пригласил Никола Пашиняна на встречу, а посредником выступил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Да, к сожалению, Грузия, вжившись в роль гонца на побегушках, решила одновременно угодить сразу двум хозяевам – сообщить президенту Турции о том, что армянский премьер Никола Пашинян жаждет с ним встречи и одновременно поблагодарить Азербайджан за инвестиции, который он осуществил в грузинском регионе Квемо-Картли. Кстати этот кусок грузинской территории в Баку считают исконно своей. Даже название подобрали странное – Борчалы.

«SOCAR несет особую социальную ответственность. Компания осуществила очень много проектов социального назначения для нашего населения в разных регионах, и сегодняшний день является тому подтверждением», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на церемонии открытия нового спортивного комплекса в селе Кизиладжло Марнеульского муниципалитета.

Тут же грузинский премьер на порывах радости напомнил и о том, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR Energy Georgia вложила в это «благое дело» 3 миллиона лари – 1 млн. долларов США.

Спросить бы у грузинского премьера, с какой радости азербайджанскому SOCAR вкладывать сотни миллионов в грузинский регион Квемо-Картли, где проживает около 60-70% этнических азербайджанцев? Зачем азербайджанская нефтегазовая компания с таким размахом строит мечети, госпитали, общепиты, продуктовые магазины в этом же регионе Квемо-Картли?

Если же грузинский премьер и впрямь отупел, ослеп и не догоняет, то пусть раскроет глаза по шире и осмотрится по сторонам. В регионе Аджарии такая же проблема. Турецкие компании прибрали к своим рукам более 70% бизнеса, отстраиваются турецкие кварталы, бары, кафе и казино. Разумеется, вход туда исключительно для граждан Турции.

Сегодня в Тбилиси радуются тому, что Турция является одним из главных крупнейших торговых партнеров Грузии. По данным Минэкономики внешнеторговый оборот во втором квартале 2021 года вырос на 5,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил более 529 миллионов долларов. Это более 19% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Вот и получается, что пока грузинские политиканы пребывают в экстазе от турецких и азербайджанских финансовых подачек, то в Батуми свозятся туристы из Анкары, а на месте им рассказывают о том, что Аджария – это турецкая территория, которая временно оказалась на политической карте соседней Грузии.

Самое плачевное заключается в том, что спасать Грузию из этой бедственной ситуации просто некому – США и НАТО бросают своих союзников и позорно бегут отовсюду, а России уж точно нет дела до русофобской Грузии, которую она многократно спасала от турецкого ига.