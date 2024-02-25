Ведьма в Одессе, инкогнито

Вот как это у них совмещается, а? Везде развешены баннеры «Одеса — українське місто», на оперный театр налеплены тризубы, а когда Дюка периодически откапывают от мешков с песком, то рядят в вышиванку и прочее «пам’ятай, чужинець — тут господар українець!»… Так, казалось бы, приезжай сюда, нацист, тебя ж с хлебом-солью встретят, ты мирно прогуляешься по Дерибасовской, обильно унавоженной сеном, автографы раздашь, на руках тебя поносят, наверное. Ну так ведь, если «українське місто»?!.

И вот теперь — следите за руками — приезжает (как к себе домой?) в город великая украинская героиня, политик и популярная «пысьмэнныця». И анонсы по местным пабликам ползут: дескать, приходите, люди дорогие, на творческую встречу. Но только билеты бронируйте заранее, а время и «секретное место» вам сообщат инкогнито на специальном сайте. Но главное, кто едет, не сообщают. Прямо «здравствуй, ж…а-новый год» какое-то.

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И кто же в результате оказывается этой героиней-писательницей бестселлеров? Вы догадались — не Джоан Роулинг, а — звуки фанфар! — наиглавнейшая мовная ведьма, поистине «всеми любимая», включая психиатров, Ирина Фарион.

Цель визита — презентация и продажа книги «Англизмы и противоанглизмы: 100 историй слов в социоконтексте». Ответы на вопросы и автограф-сессия. Сборы от продаж — на дроны.

Но далее происходит странное — даже журналистов упоротых пропагандистских СМИ не пускают на мероприятие, едва, по телефону узнав, что они журналисты.

Для примера, издание «Одесская жизнь» информирует:

«К сожалению, регистрация на это мероприятие завершилась очень быстро, поэтому, если кто-то из наших читателей успел записаться — расскажите, как все прошло. Нам будет интересно».

Однако никто не знает, никто ничего не сообщил.

Да и как читатели должны были узнать об этом «визите пожилой дамы»? Как в анекдоте «Пройдя по Цветочной улице, Штирлиц насчитал в окне 101 цветок герани вместо 100, и понял, что явка провалена». Или наоборот.

Только слухи по соцсетям пошли, что выступала Фарион почему-то не в цирке, не в Украинском театре, не в обладминистрации наконец!.. А где-то в «бункере» на задворках спального района «Поселок Таирова», а там никаких презентабельных залов для массовых встреч вообще нет. И что на встрече присутствовало около 70 человек, включая «почитателей таланта», специально привезенных на автобусах. И это к вопросу о том, как «вильно» и спокойно чувствует себя в Одессе мовная ведьма.

Местные же мовные ведьмы (организация «Робимо вам нерви»), хоть тайную встречу со своей старшей коллегой и устроили, вот только нюансов ее не огласили (сосем Фарион гнала?), и вообще прокомментировали ситуацию неоднозначно.

«Для нас очень важно в вопросе распространения украинского языка в Одессе не впадать в маргинальность. А такими событиями [приезд Фарион, — ред.] организация дает возможность перенести дискурс на «Ну мы же говорили, что они сумасшедшие, даже Фарион пригласили. Они все такие», — заявил понаехавший в Одессу активист Артак Григорян, сражающийся за чистоту мовы. Прекрасно же — отмазались…

К слову, из серии символизма — когда Одессу посещает всякая нечисть, в ней обязательно что-то случается. Например, когда сюда приезжал Порошенко, по городу железно проходили разрушительные ураганы и ливни. Когда приперлась Фарион, то время ее визита совпало с мощнейшим воздушным боем, в очередной раз приведшим к смертям мирных граждан.

А вот что написала сама героиня этой мутной истории:

«Хотя вокруг война и трехкратная тревога над Одессой с шахедами и героической работой ПВО. Но это нас не останавливает! Потому что это насыщенный отдых-труд, уют единомышленников и сине-желтая новизна от Одессы на каждом шагу».

Э-э-э, баба Яга, тогда ж почему ты закопалась в схроне (в крови!) на окраине города, местонахождение которого до сих пор неизвестно? Потому что, завирая о «сине-желтой новизне Одессы», сидишь на самом деле и думаешь: иди знай, а может «ножичков у них и на меня хватит»?