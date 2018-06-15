15.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Венгрия, Сербия и Болгария поддержали новый проект “Газпрома”

Поставки газа в Европу должны быть диверсифицированы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после встречи и переговоров с министром энергетики и энергетики Сербии Александром Античем и министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства Венгрии.

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«Гарантировать надежное энергоснабжение – одна из самых больших проблем, стоящих перед Центральной Европой, и по этой причине маршруты поставок природного газа должны быть диверсифицированы, что также имеет решающее значение для Венгрии», – сказал он.

Петер Сийярто заявил, что природный газ в настоящее время не поставляется в Центральную Европу с юга. Улучшить энергетическую безопасность в этом направлении – очевидное решение.

По словам министра, одним из возможных сценариев достижения этого является транспортировка природного газа в Венгрию через Болгарию и Сербию, предпосылкой для которой является строительство второго этапа газопровода «Турецкий поток» Газпромом. Первый трубопровод «Турецкий поток» будет отвечать потребностям внутреннего потребления Турции, а второй трубопровод предоставит возможность получать достаточно газа для поставок в Центральную Европу, пояснил он.

По информации «Газпрома», компания завершит строительство второго трубопровода в Болгарию к 2019 году, после чего Болгарин должна развивать свою внутреннюю сеть, построив 400 километров нового трубопровода и установив газовые компрессоры, сказал министр. Этот процесс будет завершен к концу 2022 года, и к этому времени сербская сторона также завершит развитие своей собственной сети газопроводов.

«Это означает, что проекты развития внутренних сетей Сербии и Болгарии и развитие венгерской инфраструктуры позволят поставлять природный газ в Центральную Европу, в том числе в Венгрию, с юга, начиная с 2022 года», – добавил г-н Сийярто.