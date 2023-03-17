Верещук пообещала Крыму срыв туристического сезона и «украинский десант»

Жителям Крыма и новых субъектов РФ не стоит получать российские паспорта, а лучше вообще уехать, чтобы не «остаться один на один с украинской фемидой и с украинским законом», когда ВСУ ворвутся на эти территории.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила вице-премьер Украины, «министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Роют окопы, береговая линия полностью укрепляется. То есть, конечно, ни о каком туристическом сезоне речи не может идти. Они боятся украинского десанта, они боятся украинской армии, они знают, что деоккупация Крыма будет обязательно. Но очень хотелось бы, чтобы в этом году. Те, кто поддался давлению, те, кто поддался, так сказать, убеждениям оккупантов, что нужно сотрудничать (я сейчас говорю о тех вероятных коллаборационистах, которые на сегодня для себя решают, какой будет их судьба), вас просто покинут, и вы останетесь один на один с украинской фемидой и с украинским законом. Поэтому лучше не поддаваться, не брать паспорта, не идти на сотрудничество. А ещё лучше, если позволяет ситуация, выехать», – призвала Верещук.

Также она перечислила тех, кто в любом случае попадёт под «украинскую фемиду».

«Те, кто занимает административные должности, те, кто, к примеру, являются директором школ, который пошёл на сотрудничество с оккупантом и меняет программу, например, образования. Или директор коммунального предприятия. По крайней мере, коммунальное предприятие, когда мы говорим об электриках, сварщиках (потому что жизнь продолжается), в данном случае не должны бы попадать – тут нужно индивидуально подходить. Но директоры, управленцы, особенно органы местного самоуправления, бывшие депутаты, кто клал руку на библию нашу – конституцию, и говорил: присягаю служить украинскому народу, те будут отвечать», – заверила нацистка.