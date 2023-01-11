Весь Соледар усеян трупами ВСУ, какие гуманитарные коридоры? – Пригожин

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Перешедший накануне под контроль русских освободителей город Соледар (ДНР) уже зачищен, а все оставшиеся и не пожелавшие сдаться в плен боевики ВСУ – уничтожены.

Об этом заявил руководитель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми, убитыми, около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – заявил Пригожин.

Отметим, что целый день в анонимных телеграм-каналах звучала информация о том, что якобы организовывается гуманитарный коридор для вывода попавших в окружение боевиков ВСУ. Начало этим слухам положила встреча в Турции российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом.

Тем не менее, на официальном канале Москальковой сообщается о том, что предметом переговоров были пропавшие без вести, а также вопросы обмена и условий содержания пленных, о Соледаре речь не шла. У Лубинца также нет ни слова о каком-либо гуманитарном коридоре.