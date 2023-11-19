«Вестник психиатрии»: Как «одэсьци» рассорились из-за Пушкина

…вот говорит им народная мудрость — не плюй против ветра. Ан нет.

Захотел одесский художник Ярослав Войцеховский по примеру киевских братьев по разуму плеснуть в памятник Пушкину краской — и это во время ураганного ветра — а ведро краски на него самого и вылилось. Памятник примат, правда, тоже испортил.

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«Это главный поэт страны-убийцы, которая уничтожает украинские города, страны, чьи ракеты уничтожают художественные музеи, роддома, школы, больницы, убивают людей. Это абсурд, что такой памятник стоит в Одессе», — объяснил свой поступок «мытэць».

Полиция «души прекрасные порывы», правда, не оценила, вмиг составив на Войцеховского админпротокол по двум статьям — мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства.

«Одэсьци» уже возопили, что подадут на полицейских в суд, упирая на то, что кабмин исключил из госреестра недвижимых памятников культурного наследия, в том числе, и одесского Пушкина. Однако местная топонимическая комиссия решила оставить его на месте, так как «изваяние имеет исключительную художественную ценность».

Творец Войцеховский так не считает. Ну как творец… Вообще-то он всю жизнь проработал поваром, но вдохновившись полотнами скандально известного Ройтбурда, живописавшего дерьмом свои извращенные сексуальные фантазии, решил, что тоже так может. Генитальная тема пронизывает все его работы (смотри фото). «Талантливо», согласитесь — не какой-то там Пушкин! Вообще, это уже давно маркер: видишь на картинах срам — они точно написаны украинским патриотом.

Что же до акта вандализма, то, как и полагается эксгибиционисту, повар изгадил памятник не под покровом ночи, а при полном собрании «уважаемого общества» — во время традиционной субботней акции патриотов с другим подвидом шизотипического расстройства, которые уже почти три месяца стоят под мэрией и требуют от властей денег на армию. Всех денег, чтобы даже на больницы и детские садики не осталось. И вот они его гражданский поступок тоже не оценили — а неча на себя одеяло перетягивать.

«Тот, кто это сделал — провокатор и просто перечеркнул все, что мы там три месяца делали. Вы намеренно это сделали, чтобы дискредитировать нас или вы просто глупые, не знаю. Но это просто вандализм. Переносить памятники в музеи — это вопрос горожан. Который до сих пор обсуждается. Очень прошу креативных одесских художников в следующую субботу не приходить. А то вы еще установите очередной х…, а нам потом с этим жить», — заявила лидер протеста Катерина Ножевникова.

… а на памятнике, торжественное открытие которого состоялось в 1889 году, написано: «А. С. Пушкину граждане Одессы», так как строили его на средства, пожертвованные горожанами.

Так вот ни первые (генитальные «мытцы»), ни вторые (побирушки на смертоубийство) не имеют к этим одесситам никакого отношения.