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На Украине, как известно, хлеба уже давно нет — есть одна сплошная «паляныця». В Одессе до сегодняшнего дня еще оставался — правда не хлеб, а «хлiб». Но и его решено было дерусифицировать.

О чем и заявило руководство Одесского хлебозавода №4 — не удивляйтесь, мол, граждане, на днях вы сможете купить популярный батон «Потемкинский», но уже под названием «Гетьманський». И по фиг, что чужеродно для Одессы, зато согласно линии партии: «Хайль!».

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Чем еще, казалось бы, можно заняться, когда цены на хлеб стали даже более европейскими, чем в самой Европе, и тем, кто их не тянет, решено было «помочь» путем запрета продавать полбатона.

«Почему?», — спрашиваешь у продавцов в будках, принадлежащих 4-му хлебозаводу.

«Во время военного положения не велено», — отвечают.

А цены, между тем, можно еще поднять, забив в них траты на производство новых этикеток и прочую бюрократическо-юридическую галиматью, связанную со сменой названия.

Но надо, «шановнэ панство», надо, ибо Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический — русский политик, создатель Черноморского военного флота, генерал-фельдмаршал Русской армии и фаворит основательницы Одессы Екатерины II, чье изваяние валяется сейчас на задворках художественного музея. Так что «разъяснить» «Потемкинский» батон было для патриотов делом чести. Но!..

Как оказалось, хлопот по переименованию на хлебозаводе — непочатый край.

Ведь помимо «Потемкинского» предприятие выпускает еще и батон «Дюковский». А Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье, известный в простонародье как Дюк, чей памятник хуторяне рядят в вышиванку, — уже не просто геройствовал в русской армии, но и был генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии. Тут как быть — памятник сначала сносить или батон переименовывать?..

Ба! И опять «зрада» — завод выпускает еще и «Воронцовский» батон! А этот, шельма, светлейший князь Михаил Семенович Воронцов — командир Русского оккупационного корпуса во Франции плюс, опять-таки, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. Ему в Одессе тоже есть памятник.

Но и это не все — а что делать с «Ланжероновским» батоном? Ведь граф Александр Федорович Ланжерон также является русским военачальником и — слезы мешают писать (а патриотам читать) — генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии…

Еще в ассортименте означенного производства имеется «Царский» калач, но здесь даже комментировать не хочется.

Добавлю только, что недавно коллектив 4-го хлебозавода был награжден Почетным знаком Одесского городского головы «За оборону Одессы», а если конкретно, «за весомый вклад и добросовестный труд в тяжелые времена военного положения».

От кого только они все оборонятся? Очевидно — от одесситов.