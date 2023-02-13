«Вестник психиатрии»: в Одессе открыли юрту «нэзламности»

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Хотите тест на психологическую устойчивость? Итак, Одесса. В Александровском парке, названном так в честь посещения города императором Александром II, который даже лично посадил в нем дуб, с места, откуда были запущены первые в Российской империи аэростаты, переименованного «проклятыми коммуняками» в парк Шевченко…

Так вот здесь торжественно открылась юрта «нэзламности», дарованная обесточенной Одессе казахской диаспорой, потому что это не только хижина эскимоса, но и типичное жилище тюркских кочевых народов. Фух!

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Вообще «пункты нэзламности», то есть несокрушимости — это обычные палатки, в которых, по задумке (если бы там не раздавали повестки), прозябающий без благ цивилизации в виде воды и электричества люд, может зарядить телефоны и испить кипятка. Но юрта — нечто большее!

Как говорит заместитель директора областного департамента культуры Ярослава Резникова:

«Это символ и своеобразный знак доброй воли от казахов, которые сегодня поддерживают украинцев в столь затруднительное время. Юрты словно открывают для нас дверь своего дома».

Внутри — все тепло и в этнике (опять деревья, а может, и «Александровский дуб» для буржуйки срубят).

«На стенах юрты размещаются ворсистые ковры, защищающие от холода», — восторгается глава межпарламентской группы дружбы «Украина — Казахстан» Сергей Нагорняк.

«Первую такую ​​юрту поставили в Буче. Дальше были Киев, Харьков, Львов. Еще одна юрта будет установлена ​​в Черкасской области — в селе Моринцы, где родился Тарас Шевченко, которого знают и уважают казахи», — отмечает областная чиновница.

«Символично! Кобзарь был в ссылке по указу русского царя именно в Казахстане», — делится впечатлениями депутат Одесского облсовета, член фракции «Европейской Солидарности» Февзи Мамутов.

Год назад, на очередном «украинском марше», он громче всех кричал, что 2 мая 2014 года, в день, когда в Доме профсоюзов сожгли Одессу, он с «побратымами» праздновал победу…

Людям, изображающим «лучших людей города» (в основном, представителям мэрии с приплодом) на открытии юрты давали плов и пахлаву, подыхающих бомжей гоняли. А чиновники много говорили о дружбе народов — «Жасасын, Украина» и «Хай живэ Казахстан». И все это в паре метров от Аллеи Славы.