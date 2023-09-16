Видный НАТОвец пояснил, отчего пресса США начала «сливать» Украину

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Администрация Джо Байдена хочет, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией, и это позволило бы действующему президенту накануне выборов преподносить прекращение боевых действий как свою заслугу.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, ведущие американские СМИ запустили кампанию, в которой Украина уже подается как неподатливый партнер, не желающий мира.

«За почти два года уже понятна ситуация – президент Украины требует оружие разными способами: и по-хорошему, и по-плохому, а президент США и сегодняшняя администрация хочет, чтобы он сел за стол переговоров и с россиянами. Особенно сейчас предвыборная кампания началась, – чтобы им было, что сказать, мол, война закончилась: «Мы ее закончили, теперь мир, дружба, жвачка»… Выборы на носу, и они постараются свернуть это в то, что, вот, у нас экономика ужасная, цены на нефть взлетели опять, – это такая у нас, решающая вещь, цены на нефть, – потому что война идет, потому что Путин. И, может быть, потому что украинцы тоже уже не очень-то хорошие. Они, видите, не хотят договариваться. Уже Россия готова идти на мир, а украинцы не хотят. Людям же не объяснишь досконально, что это все означает. Люди, которые работают, у них свои заботы. Они быстро послушали и говорят: «А, ну да, этот враг, этот хороший, белое/черное, и чего Украина не хочет мира?». И уже пишут эти в ваших любимых «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», NBC, CNN – то, что вы называете американской прессой», – перечислил Табах.