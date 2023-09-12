«Влачить жалкое существование, выпрашивая деньги у соседей» – эксперт об альтернативе для Украины без России

Владимир Гладков.  
12.09.2023 16:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Даже без западного финансирования украинское государство может продолжить существовать – однако уже как одно из беднейших в Европе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил социальный технолог и военный волонтер Роман Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже без западного финансирования украинское государство может продолжить существовать – однако уже как одно...

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Ведущий поинтересовался, как долго Украина проживёт после прекращения вливаний МВФ.

«Государство не прекратит своего существования. Есть достаточно бедных государств, которые существуют на периферии Евросоюза, и как-то именно существуют. Не живут, не развиваются, а каким-то образом существуют, и не вымерли. Уровень жизни там однозначно хуже, чем в России», – сказал Алёхин.

Он подчеркнул, что без развитого и восстановленного востока – Украина обречена на нищету и упадок.

«И думаю, что Украина без Донбасса – это уровень жизни куда ниже. Недавно ведь Арестович заявил, что надо что-то делать с восточными областями, потому что промышленности там уже однозначно не будет. Нужно будет перевозить абсолютно все институты, и нужно будет с этим что-то делать.

То есть, они уже думают на перспективу – даже в случае если Украина сохранится, весь восток страны станет дотационным регионом, и как-то это всё надо будет решать.

Огромное количество людей за чертой бедности, без работы. Будет потихонечку существовать, в упадке, выпрашивая деньги у соседей. Только так», – добавил социотехнолог.

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