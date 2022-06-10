Власти Казахстана открыто продвигают на арену русофобов и нацистов

В Казахстане существует множество националистических движений и групп, а также периодически возникают новые «мовные патрули», но существует уже оформившийся пул наци-либералов и ярых нацистов открыто пригретых властью и даже получающих грамоты и похвалы от первых лиц государства.

И именно эта небольшая группка оголтелых русофобов при поддержке сверху пытается навязать свою повестку широким общественным слоям Казахстана.

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Данная ситуация достаточно опасная, так как в эту группу особо опекаемых входят бывшие чиновники, а также общественники и общественницы, с самого начала вхожие в семью Назарбаева. И попытки их интеграции уже в политическую конструкцию, создаваемую под Касым-Жомарта Токаева и названную «Новым Казахстаном» чревато большими последствиями и потрясениями.

Речь идет о Тогжан Кожалиевой и Армане Шураеве, сколотивших свою группу сторонников, куда входят и ряд известных проамериканских политологов. Первая является главой общественного объединения HAQ, с партийными амбициями, а второй – ранее возглавлял крупнейший телеканал КТК, состоял в политсовете правящей партии Нур-Отан и даже входил в состав предвыборного штаба Назарбаева и был ближайшим сподвижником её старшей дочери Дариги.

Эти фигуры начали себя позиционировать в качестве «оппозиционеров» аккурат после президентских выборов 2019 года, когда Акорда (администрация президента) начала усиленно лепить национал-либеральные и националистические движения и организации типа «Оян, Казахстан», «Respublika», HAQ, партия El Tıregı и прочие, которые обильно финансировались олигархом Маргуланом Сейсембаевым и прочими толстосумами по просьбе властей.

Естественно, с самого начала они позиционировали себя в качестве противников ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, выступали в поддержку киевского режима и призывали к скорейшей интеграции с Западом и Турцией. Многие из этой камарильи вдруг преобразились в пантюркистов и заядлых профессиональных русофобов. Не удивительно, что на этой волне начали возникать с 2021 года «языковые патрули», всячески поддерживаемые местными СМИ и националистической тусовкой.

Примечательно, что вся эта националистическая псевдооппозиция с 2019 года ездила в Киев для изучения «опыта». Наиболее известный случай имел место в августе 2020 года, когда посол РК на Украине Дархан Калетаев организовал встречу в Киеве казахстанских либеральных политиков, журналистов и экономистов с грузинским экс-президентом Михаилом Саакашвили. Среди казахстанской делегации как раз и были те самые Тогжан Кожалиева и Арман Шураев.

Кожалиева на встрече с Саакашвили в Киеве в 2020-м году

И в рамках данной встречи ставились широкие задачи по пропаганде и внедрению либеральных политических и экономических реформ по грузинским и украинским лекалам в Казахстане и в соседних республиках Центральной Азии. А уже в октябре 2020 года был создан такой же Высший совет по реформам, копирующий украинский аналог, при президенте Касым-Жомарте Токаеве, где должность заместителя занял бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. Этот же индус стал одновременно и советником по реформам при президенте соседнего Узбекистана Шавкате Мирзиёеве.

Кожалиева с Саакашвили

А госпожа Тогжан Кожалиева за эту активность в налаживании связи с украинскими чиновниками и политиками-националистами была максимально обласкана властями. Так, она неоднократно получала лично из рук самого Касым-Жомарта Токаева медальки и грамоты, стала с мая этого года членом Общественного совета города Алма-Аты. До этого данная «оппозиционерка» работала в бизнес-структурах среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева, подавлявшего в стране в течение нескольких десятилетий все оппозиционные объединения и профсоюзное движение.

Награды от Токаева

И такие фигуры как Тогжан Кожалиева и Арман Шураев очень пригодились Нур-Султану с момента начала спецоперации на Украине, так как стали организаторами разрешенных митингов в поддержку Киева, а также начали собирать «гуманитарную помощь» и проводить антироссийские и русофобские кампании внутри страны.

Арман Шураев с Касым-Жомартом Токаевым

При этом на официальном уровне лживо демонстрируется нейтралитет РК в конфликте на Украине. Президент Токаев заявил о нейтралитете Казахстана и предложил сторонам посредничество, министр обороны Камалетдинов отметил: «Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет».

Однако, как видим, данные говорящие головы в лице Тогжан Кожалиевой и Армана Шураева озвучивают то, что не могут сказать сами власти. Так, в интервью изданию «Журнал Exclusive» бывший чиновник и приближенный старшей дочери Назарбаева стал призывать к «уничтожению пятой колонны» внутри Казахстана, которые якобы скоро могут приступить к формированию Павлодарской и Петропавловской народных республик, фактически призвав к этнической чистке.

И данный персонаж явно не случайный, так как являясь бывшим чиновником, при помощи Ерлана Карина встречался неоднократно с Касым-Жомартом Токаевым и предлагал свои проекты строительства мононационального государства и освобождения страны от российского информационного влияния. По сути, это сейчас с момента спецоперации и было осуществлено, когда с момента спецоперации было приостановлено вещание главных российских телеканалов в РК.

Не отстала от него и Тогжан Кожалиева, фактически пересказав в своей национал-популистской манере реальную позицию Нур-Султана:

«Да, мы определились. Мы за те страны, которые считают, что Россия агрессор по отношению к Украине. Да, мы из тех стран, которые считают, что парада победы у нас не должно быть. Это не наша война. Это не наши Георгиевские ленты. Да, мы считаем, что ваш поезд уже ушёл, и мы в этот поезд не собираемся садиться. Этот драндулет, который выпускает только корабли «Москва», которые идут по своему направлению. Да, мы считаем, что нам с вами не по пути. Мы вам не младший брат, не братский народ».

Пост Кожалиевой против российских исполнителей в РК

При этом оказалось, что эта деятельница с 2004 года является еще и одновременно гражданкой Российской Федерации, а как известно, в Казахстане двойное гражданство запрещено, и такие лица не имеют права заниматься общественной деятельностью и возглавлять какие-либо организации и партии. Ряд телеграм-каналов опубликовали выписку из системы СПО СК АС «Российский паспорт», согласно которой «оппозиционная активистка» Тогжан Кожалиева уже 18 лет обладает российским паспортом. Помимо выписки, опубликованы данные о том, что Кожалиеву в России разыскивают в связи с неуплатой налогов.

Скрин о предоставлении Кожалиевой российского гражданства в 2004 году

Получив образование и долго работая в России, она вдруг решает вернуться в РК для участия в политической деятельности, что без протекции казахстанских спецслужб и лично Тимура Кулибаева было бы невозможно. То есть, на политическую сцену Казахстана сознательно вводили новых цирковых клоунов, которые активно работают именно на националистической ниве формируя новую опору трона.

То есть данные лица, обслуживая власть, являются агентурой и приводным ремнем госаппарата, выполняя пропагандистские функции, а также осуществляя травлю неугодных активистов, общественных деятелей и сторонников сближения с Россией. При этом тех, кто посмел рассказать правду о спецоперации на Украине, увольняют с работы, как это случилось с Артёмом Щуровым, сотрудником сотрудника театра имени Михаила Лермонтова в Алма-Ате, или возбуждают уголовные дела, как произошло с ведущей радиостанции «Европа плюс Казахстан» Любовью Пановой.

Дело дошло до того, что начали преследовать преподавателей вузов, которые открыто выразили свою позицию по конфликту в «незалежной». Например, в столице сотрудник IT-департамента «Назарбаев Университета» Асхат Шинтемиров повесил на двери своего кабинета плакат «Zа наших». В итоге его заставили снять эту вывеску и подвергли дисциплинарным взысканиям. А представляете, какой бы визг и писк стоял бы в казахстанской прессе и в социальных сетях, если бы они еще были одновременно и гражданами России?

Наверняка их назвали бы диверсантами, подосланными Москвой, для организации сепаратистских выступлений. Однако в отношении Тогжан Кожалиевой казахстанский закон не действует, и она по-прежнему, будучи обладательницей российского паспорта, свободно продолжает русофобскую и антироссийскую деятельность на радость Акорде.

Показателен случай травли с её стороны известного казахстанского журналиста Антона Бударова, который раскрыл связь местных национал-патриотов, собирающих с населения средства якобы для гуманитарной помощи жителям Украины, с кланом Тимура Кулибаева и провалстными группами чиновников. Выяснилось, что инициатор проукраинских митингов в Алмаа-Ате Тогжан Кожалиева, работавшая ранее в коммерческих структурах среднего зятя Елбасы, имеет отношение к государственным фирмам, которые без тендера заключали сделки с поставщиками медикаментов и прочей продукции.

Этот же журналист смог раскрыть махинации с «гуманитарной помощью» народу Украины и выяснил, что многомиллионные средства, а ни много ни мало – было собрано, по словам организаторов, свыше 180 миллионов тенге, передавались в посольство Украины в Нур-Султане, а куда отправлялись шесть бортов гуманитарных грузов, так и осталось неизвестным. И этим непосредственно занималась опять же та самая «оппозиционерка».

И её влияния в силовых органах и во власти хватило инициировать уголовное дело, которое было возбуждено в департаменте полиции Алма-Аты на Антона Бударова по статье 274 части 2, п.3 УК РК. При этом его статус в ответе полицейских так и не определён, что является незаконным. Как пояснили адвокаты, подобное заявление со стороны Кожалиевой вообще не должны были брать в производство, но в данном случае, видимо, поступило указание сверху.

Более того, Антон Бударов утверждает, что она, будучи родственницей по мужу известного бывшего депутата и национал-патриота Бекболата Тлеухана, на встрече с ним в Стамбуле попросила его людей расправиться с неугодным журналистом. И теперь разоблачитель помимо уголовного преследования еще и ощущает постоянную слежку со стороны службы безопасности Тлеухана.

И это не какие-то выдумки, а реальная опасность, так как даже ручные националисты и нацисты в ситуации раскола в правящей элите могут начать террор в отношении журналистов, русскоязычных политических деятелей и всех неугодных. При этом в игру может вступить и назарбаевский клан, который жаждет реванша, и тут надо учитывать, что как бы ни хотели Шураев, Кожалиева и К влезть в доверие к Токаеву, все они выходцы из группировок семьи Елбасы.

И пока эти группы статусных нацистов и национал-либералов не остановят, новые погромы национальных меньшинств и акты русофобии и антироссийские провокации в Казахстане просто неизбежны.