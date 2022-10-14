Власти Херсона успокаивают: «Не эвакуация, а выезд на лечение. Дайте военным делать своё дело»

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Вчерашнее обращение властей Херсона к руководству России о необходимости временно разместить у себя жителей региона, подвергающегося обстрелам украинской армии, вызвало панику и слухи о дальнейшем наступлении ВСУ на юг Херсонщины.

«В Херсонской на правом берегу проблемы (как вы, наверное, догадались после вчерашнего заявления об эвакуации гражданских). Со снабжением всей группировки после повреждения Крымского моста сложности, чтоб вам не лгали про его восстановление», – утверждает экс-депутат Одесского горсовета военкор Игорь Димитриев.

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Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе, сообщила Financial Times со ссылкой на информацию западных военных. Издание трактует эвакуацию населения как подготовку к «решающей битве».

А бежавший на Запад либеральный политолог Станислав Белковский выдвигает версию о том, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты Херсона.

«Эвакуация жителей Херсонской области проводится РФ-властями в виду и в преддверии удара ОМУ (возможно, тактического ядерного удара) по ВСУ», – выдвигает версию Белковский.

Власти Херсонской области сегодня провели экстренную пресс-конференцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновников, объявленная эвакуация из Херсонской области по большей части касается правого берега Днепра, чтобы не пострадало гражданское население в ходе возможных боёв.

«Не «эвакуация» – а тот, кто хочет, может выехать на лечение, на оздоровление, чтобы пока здесь у нас неспокойно (хотя, последние дни вроде спокойно), чтобы военные просто сделали своё дело, и это не угрожало гражданам. Все вопросы с въездом-выездом, организован штаб, работает горячая линия, работают специалисты – автобусы, переправа через Днепр, для всех желающих. Кто хочет – едет, но большая часть остаётся. У нас спокойная жизнь, но это спокойствие должны подтвердить ещё военные, мы им не должны мешать», – сказал глава ВГА Владимир Сальдо.

По его словам, уже «желающие едут, их не так много, но едут со всей области, не только с правого берега».

«В первые дни, когда была организована доставка детей в лагеря в Крыму, было такое ощущение, что будут десятки тысяч. Мы были к этому готовы, но такого количества желающих нет», – добавил губернатор.

В свою очередь замглавы ВГА Кирилл Стремоусов подчеркнул, что речь идёт исключительно о добровольном выезде – «никто никого не принуждает».

«Кроме того, нужно понимать, что какая-то часть домов уничтожена укронацистами на Правобережной Украине, и стоит вопрос о том, что, если люди готовы остаться в РФ, то на сегодняшний день есть такая возможность. Основной приоритет, как и у любого субъекта РФ – это безопасность граждан РФ. Никакой проблемы нет, есть рабочая ситуация, которую мы выполняем», – подчеркнул Стремоусов.

Что касается обстановки на фронте, Владимир Сальдо заверил журналистов, что «информация только позитивная».

«Наши ВС на сегодняшний день готовы отразить любую попытку контрнаступления и готовы сами пойти в наступление. Всё остальное – к военным, думаю, что дадим им действовать самостоятельно. Есть военная тайна, есть моменты, которые не нужно разглашать. Я передаю обстановку от командиров», – сообщил Сальдо.

Его мысль развил заместитель.

«Просто не надо мешать военным. Приведу пример, Антоновский мост 24 февраля, многие люди совершенно не понимали, что происходит, и между танками эта вся езда… Российская армия не прикрывается гражданским населением. Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданскому населению в этом направлении просто не мешать военным делать своё дело – зачищать нашу русскую землю от укронацистов и наёмников», – добавил Стремоусов.

Обозреватель Борис Рожин сообщает о ситуации на фронте:

«На Херсонском направлении продолжаются позиционные бои. Поступает информация о некотором продвижении наших войск у Сухого Ставка. Противник продолжает накапливать силы для подготовки наступления на Берислав и Херсон».