Вместо ракет ATACMS Украина запускает производство своих «Шахедов»

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Вместо дальнобойных ракет ATACMS, которые Украина выпрашивает у США, она могла бы создать армию своих беспилотников.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чмута, много ATACMS Украина все равно не получит, а от десятка толка будет немного.

«Вопрос – сколько их дадут? Если дадут десять – получили ли? Галочка, «Да». Дает ли это нам какое-то преимущество – не дает. Десть раз отстреляли и все. Вопрос, сколько их нам могут дать? Нам их могут дать десять тысяч? Вряд ли. 50-100, ну окей, где-то накроем 50-100 жирных целей», – заявил Чмут.

Сейчас Украина, по его словам, работает над созданием таких же дронов-камикадзе, как иранский «Шахед» или его аналог «Герань».

«Мы работаем над этим, но такой проект требует тишины и денег, потому что это недешево. Не верьте, что «Шахеды» дешевые – это хорошее, качественное изделие, которое прекрасно выполняет свою функцию. Но мы создали, создаем и создадим свои аналоги достаточного качества, серийности при условии наличия финансирования», – сказал эксперт.

При этом он согласился, что беспилотники могут быть легче перехвачены российскими ПВО и имеют свой ряд недостатков перед ракетами.

«Там проблема в боевой части, в массе этой боевой части и в возможностях перехвата. Потому что, как мы видим, «Шахеды» мы довольно неплохо перехватываем… Другое дело, что Россия – большая страна, всю страну не перекрыть ПВО никак, и цели так или иначе всегда будут. А если делать комбинированные атаки, а если их усиливать чем-то, а если делать «обманки», если истощать ПВО – тут очень много есть вариантов, как с этим играться. И это идет игра на истощение, потому что сам по себе беспилотник тоже не дешевый. Двигатель, который туда долетит, стоит в районе 30-ки долларов, боевая часть что-то стоит, навигация, планер чего-то стоит. Вот вам и есть условные 100 тысяч. Это дешевле [чем ATACMS], но сколько вы их можете сделать? А цену можете получить? Какая там масса БЧ, какая вероятность, что перехватят ATACMS? То есть это все сложные история. «Хаймарсы» перехватываются, например, российским ПВО, БУКи перехватывают, ТОРы могут перехватывать в умелых руках. ATACMS тоже может перехватываться, но и беспилотник – любое оружие может перехватываться, уничтожаться, нейтрализоваться», – резюмировал Чмут.