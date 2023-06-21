«Внешние условия крайне агрессивные» – Набиуллина посоветовала не расслабляться

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Экономика России прошла 2022 год хорошо, но это не должно приводить к выводу о неуязвимости.

Об этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, как финансовый сектор прошел прошлый год, не должно приводить к выводу, что мы вообще неуязвимы. Наоборот, это показывает, что очень внимательный мониторинг рисков финансовой стабильности, своевременное их купирование, борьба с потенциальными внутренними дисбалансами – абсолютно необходимы для устойчивости в долгосрочной перспективе. Особенно сейчас, когда ситуация так быстро меняется, и внешние условия остаются крайне агрессивными», – сказала Набиуллина.

По ее словам, российская экономика быстро восстанавливается, благодаря тому, что «гибко и эффективно работает частный сектор».

«Бизнес не просто справился, он строит планы. Индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов, экономическая активность восстанавливается очень быстро. У нас уже есть компании, которые работают в три смены, многие активно нанимают новых сотрудников. Эти тенденции, конечно, радуют, но чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, мы должны обеспечить низкую инфляцию. Это залог долгосрочных инвестиций, привлечения с рынка финансирования по комфортным ставкам», – сказала Набиуллина.