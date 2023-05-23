Во Львове хотят вычеркнуть русский язык из украинских паспортов

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Львовская областная военная администрация обратилась к председателю Верховной рады, к председателю миграционной службы и в МВД, чтобы с не биометрических паспортов убрать дублирование информации о лице на русском языке.

Об этом во время брифинга во Львовской ОВА сообщил заместитель начальника Львовской ОВА Александр Кулепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нововведение касается моментов, когда вклеивается новая фотокарточка или когда человек обращается за получением именно паспорта-книжечки – старого образца.

«Львовщина первая область – где инициируют такое нововведение. Мы не исследовали или еще кто-то такое предлагает, однако должны это ввести. Поскольку у людей нет возможности обратиться к высшему руководству, а со стороны ОГА или ОВА это легко делать, поэтому мы делаем такую инициативу», – цитирует Кулепина «Lviv.Media».

На данный момент алгоритма, как убрать русский язык из паспортов всех украинцев, нет. Кулепин посетовал, что если убрать русский язык со всех документов, то они станут недействительными. Поэтому проговариваемая в ОВА процедура касается только тех граждан, которые меняют документы.

Отметим, что ещё в начале мая уполномоченный по защите государственного языка «шпрехенфюрер» Тарас Креминь пообещал просить Верховную раду убрать из паспортов старого образца дублирование информации на русском языке.

«Мы просим внести изменения в Положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона», – подчеркнул Креминь.