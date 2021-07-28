Во Львове потребовали от Европы репараций за разгромленное в СССР бандеровское подполье

28.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Для украинцев Вторая мировая война закончится только после капитуляции Москвы.

Об этом в эфире YouTube-канала львовского издания «zaxid.net» заявил участник запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН», а также движения «Общество будущего», украинский нацист Антон Петровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, украинцы, не можем отождествлять себя с остальной Европой, потому что в то время, когда Европа отходила от Второй мировой войны, мы продолжали бороться за собственную независимость. Такие репрессии и потери, которые испытала Украина во время советской оккупации, не испытал ни один народ Европы. Европа ещё должна нам платить репарации за то, что мы не пустили дальше этот советский спрут. И нас никто не спрашивал, когда нам отмечать окончание Второй мировой войны», – заявил Петровский. «Мы продолжаем войну, просто, уже против другого врага, и я считаю, что ни 8-ое, ни 9-ое мая для украинцев не может символизировать какое-то окончание войны. Мы войну ещё не закончили. Когда Москва капитулирует, тогда мы учредим свой праздник окончания войны на Украине», – добавил бандеровец.