Военкор Коц предлагает 9 Мая обойтись одним Бессмертным полком

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В готовящемся на 9 мая Параде Победа на Красной площади не должны принимать участие люди, не воевавшие в СВО, а также самая современная военная техника, которой остро не хватает на передовой.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть историческая параллель – парад на Красной площади 1941 года (7 ноября), когда оттуда сразу шли на фронт. Знаю мнение многих о бесполезности исторических параллелей, но они есть. Вопрос в том, как будет выглядеть этот парад. Если на нём будут идти какие-то типы вооружения, которые в зоне СВО участия не принимают, и их здесь в глаза не видели, это будет странно смотреться. Если там будут маршировать люди, которые не участвовали в СВО, тоже это будет странно смотреться», – отметил военкор.

Он подчеркнул, что в Параде Победы должно принимать участие вооружение, которое есть на фронте в достаточном количестве.

«Мне кажется, первыми по Красной площади должны ехать УАЗ «Буханки», за ними – УАЗ «Пикап», за ними должна лететь стая [китайских] квадрокоптеров «Мавик», за ними – маршировать боевые подразделения, которые сейчас сражаются на Сватовском рубеже в их минимальном представительстве. Это должно быть что-то необычное, не оскорбляющее тех людей, которые сейчас сражаются на передке. Потому что, что греха таить, не всего нам хватает на фронте. И если то, чего на фронте не хватает, будет ехать по Красной площади, это будет смотреться не очень», – добавил Коц. «Мне кажется, что в нынешней тяжёлой ситуации можно было бы обойтись и Бессмертным полком, в котором приняли бы участие и родственники погибших уже в СВО», – резюмировал военкор.