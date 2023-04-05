Военный аналитик: Балтийское море фактически приватизируется НАТО

Анатолий Лапин.  
05.04.2023 12:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Вступление Финляндии в НАТО и ближайшая перспектива членства Швеции создают проблемы для российского Балтийского флота.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступление Финляндии в НАТО и ближайшая перспектива членства Швеции создают проблемы для российского Балтийского...

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По словам Дрозденко, теперь Балтийское море «приватизируется» НАТО, а Финляндия получает возможность взять под оперативный контроль российские военно-морские базы.

«Давайте просто посмотрим на карту. Финляндия и Швеция – в будущем она тоже через какое-то время вступит в НАТО. Где они находятся? Если мы посмотрим на места базирования нашего флота, то окажется, что теперь он будет проходить между Сциллой и Харибдой, между Прибалтикой и Финляндией, чтобы выйти в Балтийское море.

Балтийское море фактически приватизируется блоком НАТО. Это создает большие сложности для оперативного развертывания нашего Балтийского флота», – сказал эксперт.

«Финляндия находится недалеко от Мурманска и других точек базирования Северного флота. Северный флот у нас единственный авианосный. Да, пока «Адмирал Кузнецов» находится в доках, но «Петр Великий», ракетный крейсер, который предназначен для борьбы с авианосными ударными группировками США, боеспособный крейсер, он находится в составе этого флота.

Также там находятся другие интересные корабли типа фрегата «Адмирал Горшков», который мы знаем, чем уже обладает. А Финляндия находится так близко к этим точкам базирования, что позволяет фактически их взять под контроль оперативный», – заявил Дрозденко.

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