«Война пришла в дом»: Жителей Москвы призывают изменить образ жизни

Современные системы ПВО не способны реагировать на небольшие БПЛА, и их использование Киевом по отношению к Москве и Кремлю было лишь вопросом времени. Паническим настроениям здесь не место – это война.

Такое мнение в эфире ютуб-телеканала «Царьград ТВ» заявил эксперт, обозреватель издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы помните, началось всё с «Гераней» когда-то иранской разработки, в общем-то «Шахиды», которые потом развернули производство у нас. И был только вопрос времени, когда аналогичное оружие начнёт применяться в других местах. В первую очередь по самому Ирану, скорее всего от Израиля, – отметил эксперт.

– Естественно предполагать, что Украина разрабатывает аналогичные штуки такого же класса беспилотника. Судя по одному из видео, очень похож на UGG22 Airboard украинского производства, правда, там украинского только, скажем так, планер, остальное всё западное и американское, все системы навигации и тому подобная электроника оттуда идёт. Вот даже взрывчатка, я думаю там, где-то около 20 кг, тоже, скорее всего, не какая-то украинского производства. Поэтому это был чисто вопрос времени».

Дрозденко считает, что гарантировать защиту от подобных дронов российская ПВО не может.

«Я говорил, что идеальной системы ПВО не бывает. Наша система ПВО одна из лучших на планете, но она не идеальна. Атакующий всегда найдёт лазейку. Американская система ПВО на заводах с аудиорамками не справилась с точно таким же налётом, а там всё было от Patriot и тому подобное, – подчеркнул Дрозденко.

– Москва прикрыта от более серьезных целей. Это крылатые ракеты, это баллистические ракеты, то есть, система ПВО слабо взаимодействует с такого рода небольшими целями. Это не проблема нашей страны – это проблема всемирная, появился новый класс дешёвого оружия. Судя по размерам, но надо смотреть обломки, примерно такой же у нас в Подмосковье упал, его средствами РЭБ уронили. Дальность его где-то в автоматическом режиме может достигать 1,5 тысяч километров, то есть, выводы делайте сами. До этого запускалось большое количество различных беспилотников которые разными путями шли в Подмосковье, еще куда-то. Естественно они шли по определённому маршруту, и в этот момент западные самолёты разведки радиолокационные отслеживали, где включаются наши станции слежения ПВО, где какие-то объекты обороняются, как быстро действует система, то есть искались лазейки. Понятное дело, что это вот не Украина взяла и пустила, и как бы там Блинкен не делал круглые глаза, прекрасно он всё знает. Я к чему всё это говорю – я говорю к тому, чтобы не было паники, что же случилось, а как же это случилось? К сожалению, идёт война, мы стреляем туда, стреляют по нам. То есть, мы должны, наконец, как общество, осознать, что нету мирного времени, всё. Потому что у нас какая-то часть до сих пор действительно пребывает в эйфории, а другая часть населения, скажем так, лайкает всякие взрывы и, грубо говоря, украинский терроризм и тому подобное. Мы, всё-таки, как общество должны сплотиться, мы все-таки воюем не с Украиной, мы воем с целым Западом».

По словам обозревателя, это должно выражаться в повседневных делах, где свое место займет помощь волонтерским организациям или непосредственное участие в их работе.

«Первое это проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, не осуществлять перепосты всяких вот этих гадостей. Это минимум, который может сделать человек. Дальше что он может сделать – идти в волонтёрские движения, не знаю, сети плести, отдавать часть зарплаты, опять же, военнослужащим. Она постоянно нужна, даже учитывая, что некоторые чиновники говорили, что у нашей армии есть всё. Тогда зачем существуют волонтёрские организации? То есть, каждый должен вносить какую-то посильную помощь, а не думать, как сожрать лишний биг-мак в этой «Вкусно, и точка», или где-то там ещё, и думать об утреннем капучино. Война пришла в дом», – заключил Дрозденко.