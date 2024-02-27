«Война вывела нас в люди» – нацист Сиротюк

Вадим Москаленко.  
27.02.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Украина


Война против России якобы позволила украинским националистам добиться каких-то успехов и даже рассчитывать на участие в политике.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Идеологическая дворовая среда фактически стала одним из столпов государственности. Какой-то Жека Карась, который был руководителем маленькой группировки С-14*, сегодня на базе этой группировке у него крутой полк.

«Азовчики»*, которые ходили по улицам и кого-то били, имеют две бригады. «Правый сектор»*, вообще сельские ребята, листовки раздавали и рассказывали что война будет, тоже имеют бригаду», – хвастается Сиротюк.

«Наше и следующее поколение политиков не будет теми кабинетными политиками, что были после развала Советского Союза, и все эти партии были довольно искусственными.

А сейчас будут те, кто есть реальный, ты не сможешь с ним не считаться», – добавил он.

* террористические и неонацистские группировки, запрещенные на территории РФ.

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