«Война вывела нас в люди» – нацист Сиротюк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Война против России якобы позволила украинским националистам добиться каких-то успехов и даже рассчитывать на участие в политике.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Идеологическая дворовая среда фактически стала одним из столпов государственности. Какой-то Жека Карась, который был руководителем маленькой группировки С-14*, сегодня на базе этой группировке у него крутой полк. «Азовчики»*, которые ходили по улицам и кого-то били, имеют две бригады. «Правый сектор»*, вообще сельские ребята, листовки раздавали и рассказывали что война будет, тоже имеют бригаду», – хвастается Сиротюк.

«Наше и следующее поколение политиков не будет теми кабинетными политиками, что были после развала Советского Союза, и все эти партии были довольно искусственными. А сейчас будут те, кто есть реальный, ты не сможешь с ним не считаться», – добавил он.

* террористические и неонацистские группировки, запрещенные на территории РФ.