Волкер унижает Украину

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Участие украинских чиновников высшего ранга в мероприятиях совместно со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером – это унижение для страны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Волкер не занимает никакого официального статуса, работая на Госдеп без зарплаты, потому его вес намного меньше, чем у украинского министра.

Погребинский также раскритиковал поведение главы МИД Украины Вадима Пристайко, который изменил свое мнение относительно выборов на Донбассе после разговора с Волкером.

«Это была проба реакции Волкера. И мы увидели реакцию Волкера, который стал рядом – вообще, честно говоря, я не понимаю, как министр иностранных дел может проводит брифинг вместе с неизвестно кем. Вообще, на общественных началах какой-то представитель Госдепа. На общественных началах, он даже зарплату там не получает. Министр иностранных дел.

Это то же самое, как если бы Лавров разговаривал на общем брифинге, ну, например, с [помощником президента Украины] Ермаком. Ну как это, вы себя уважаете?.. Я хочу сказать, что это совершенно, на мой взгляд, унизительно для Украины. Ну не может министр иностранных дел стоять рядом неизвестно с кем», – заявил Погребинский.

Ранее Волкер заявил, что США считают, что в Донбассе нет условий для реализации формулы Штайнайера, по которой ЛНР и ДНР должны провести выборы и получить спецстатус.