Возле берегов Крыма строят искусственные рифы

22.02.2019, Евпатория, Максим Карпенко

В Евпатории строят искусственные рифы, которые будут служить и волнорезами, защищающими новую набережную им. Терешковой. Ее реконструкция сейчас в самом разгаре, а обойдется она в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Всего в рамках реконструкции планируется построить три таких рифа длиной по 80 метров и высотой около 5,5 метров.

Об этом сообщают «Вести. Таврида», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сооружения размещают со стороны моря рядом с береговой линией, чтобы они стали барьерами, защищающими набережную.

«Погодные условия сильно влияют на строительство. Шторма разбивают опалубку, размывают галечный материал», – рассказал начальник участка строительства Святослав Болотин.

Мэр города Андрей Филонов отметил, что реконструкция коснется не только набережной, но и прилегающей территории: «Стройка сложная сама по себе, потому что она состоит из трех элементов. Сами гидротехнические сооружения, насыпная берма (галечный пляж, – авт.) и еще благоустройство скверов и парков».

По задумке властей набережная, длиной в 1,4 километра должна быть готова к началу курортного сезона.