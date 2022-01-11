«Возможность столкновения увеличивается»: МИД РФ предложил Киеву одуматься

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Новости Украины

Заявления украинских политиков показывают, что Киев настроен на конфронтацию с Россией.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя слова посла Украины в Лондоне о том, что в случае «атаки Путина много трупов вернется в Москву».

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«Это говорит о том, насколько не готовы договариваться украинские официальные лица. Мы время от времени получаем подобные сигналы. Говорят о каких-то украинских ракетах, нацеленных на Россию. Это трагично и прискорбно, что люди прибегают к подобной риторике ради зарабатывания политических очков. Это показывает, насколько низок уровень политической культуры на данный момент. Мы предлагаем альтернативный путь. Путь полного соблюдения Минских соглашений и диалога Киева с Донецком и Луганском», – отметил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит проводить военные учения вблизи украинской границы, чтобы подготовиться к возможному ухудшению ситуации.

«Но это не значит, что у нас есть намерение вторгаться и нападать на Украину. Однако мы обеспокоены возможностью намеренных провокаций со стороны Украины, которые могут произойти либо по ее инициативе, либо в сговоре с некоторыми странами Запада, например, США или Великобритании. Это может привести к ситуации, когда возможность столкновений будет увеличиваться. Нам нужно этого избегать. Для этого и предназначена дипломатия», – сказал Рябков.