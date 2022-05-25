«Враг очень силен»: Украинский генерал призвал не бравировать контрнаступлением ВСУ
Пока нельзя говорить о том, что российская армия ослабла и ВСУ вот-вот перейдут в контрнаступление.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Ягуна, решающими будут ближайшие две-три недели.
«Если мы выдержим эту неделю-две, я посмотрю, чем это все может для них закончиться. Единственное, что все-таки, мы имеем дело с очень опытным, злым, коварным и пока что еще очень сильным противником», – сказал генерал.
«Поэтому не надо думать, что вот мы его где-то остановим, немножко потреплем и сможем перейти в контрнаступление. Нам надо просто, действительно для нашего руководства вооруженных сил, выбрать тот момент, когда мы поймем, что можем не просто пойти в контрнаступление, но действительно победить», – заявил Ягун.
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