«Враг очень силен»: Украинский генерал призвал не бравировать контрнаступлением ВСУ

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Новости Украины

Пока нельзя говорить о том, что российская армия ослабла и ВСУ вот-вот перейдут в контрнаступление.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, решающими будут ближайшие две-три недели.

«Если мы выдержим эту неделю-две, я посмотрю, чем это все может для них закончиться. Единственное, что все-таки, мы имеем дело с очень опытным, злым, коварным и пока что еще очень сильным противником», – сказал генерал. «Поэтому не надо думать, что вот мы его где-то остановим, немножко потреплем и сможем перейти в контрнаступление. Нам надо просто, действительно для нашего руководства вооруженных сил, выбрать тот момент, когда мы поймем, что можем не просто пойти в контрнаступление, но действительно победить», – заявил Ягун.