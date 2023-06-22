Времени на «контрнаступ» у Киева до середины октября – Бортник

Анатолий Лапин.  
22.06.2023 14:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 587
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На контрнаступление Украина имеет времени до середины октября самое позднее.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На контрнаступление Украина имеет времени до середины октября самое позднее. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению эксперта, после этого на Украину начнут давить, принуждая к переговорам.

«На контрнаступление есть приблизительно от двух до четырех месяцев, самое позднее – до середины октября что-то начнет меняться. Или погодные условия сделают невозможными дальше активное контрнаступление с одной стороны, с другой стороны – усилится давление в части переговорщики, посредники, мирные планы и на Украину, и на Россию.

И к тому моменту может назреть аварийная ситуация и на Запорожской АЭС. Обратите внимание, что российские источники еще пытаются постоянно нас обвинять в подготовке «грязной» ядерной бомбы. То есть то тоже может быть заброшено», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть