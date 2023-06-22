Времени на «контрнаступ» у Киева до середины октября – Бортник

На контрнаступление Украина имеет времени до середины октября самое позднее.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, после этого на Украину начнут давить, принуждая к переговорам.

«На контрнаступление есть приблизительно от двух до четырех месяцев, самое позднее – до середины октября что-то начнет меняться. Или погодные условия сделают невозможными дальше активное контрнаступление с одной стороны, с другой стороны – усилится давление в части переговорщики, посредники, мирные планы и на Украину, и на Россию.

И к тому моменту может назреть аварийная ситуация и на Запорожской АЭС. Обратите внимание, что российские источники еще пытаются постоянно нас обвинять в подготовке «грязной» ядерной бомбы. То есть то тоже может быть заброшено», – заявил Бортник.