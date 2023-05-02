«Время играет против нас. Сидим голые на подсосе у НАТО» – генерал ВСУ

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Украине не выдержать длительного противостояния с Россией – ее ресурсов не хватит на то, чтобы обеспечивать нужды армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При любой составляющей еще и составляющая экономическая. И русским, если они захотят захватывать наши территории, достаточно интересно использовать возможность наших земель, снять урожай. Потому перенос стратегических наступлений на конец лета или на начало осени также возможен… Они планируют еще нарастить усилия по подготовке. Еще они планируют 400 тысяч нарастить. Как раз. Если они их в мае наберут, призовут, обкатают, то в большинстве своем эти люди будут готовы как раз на конец августа-начало сентября, это минимум, а так и на октябрь месяц. И как раз мощно начать наступать под конец лета или начало осени, они успевают еще к октябрьским дождям непосредственно добиться определенных результатов», – сказал генерал.

По его мнению Кривоноса, лучше всего ВСУ атаковать именно сейчас.

«Их экономика позволяет обеспечивать их и техникой, и боеприпасами, а мы голые сидим, на подсосе, в ручном режиме, что нам дают страны НАТО. Единственное, что если правильно развивать систему подготовки личного состава, то этого можно достичь… Поэтому нам лучше, при правильной организации наступления, начать его раньше. Потому что время работает непосредственно против Украины, что касается технического обеспечения. А техническое обеспечение является одним из основных в наших наступательных решениях», – завил Кривонос.