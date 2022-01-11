Время пришло? Репрессированные в Казахстане русофилы и ополченцы Донбасса ждут реабилитации

На фоне событий в Казахстане, где выясняется неблаговидная роль руководства Комитета национальной безопасности (КНБ), который направлял деятельность погромщиков, мародёров и боевиков в Алматы, и что от этой вакханалии гражданской войны кланов страну спасли миротворческие силы ОДКБ, нужно обязательно вспомнить о тех сторонниках России, которые преследовались или томятся в застенках.

Речь в первую очередь идёт о добровольцах-защитниках народа Донбасса, осужденных на разные сроки по статье 172 УК РК, карающей за участие в вооруженных конфликтах в других странах и при отсутствии признаков наемничества. При этом к осуждению приложили руку сотрудники КНБ, координирующие свою деятельность с СБУ и получавшие от них информацию о нахождении граждан Казахстана на территории ЛДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В последующем этих казахстанцев, которые возвращались к своим родным и близким погостить, арестовывали при пересечении границы и отправляли в СИЗО. Два последних таких случаев произошли в 2020 и в 2021 годах с Евгением Щербаком и Сергеем Шалашовым. И теперь важная задача добиться их освобождения через пересмотр приговоров или хотя бы в результате условно-досрочного освобождения.

Сергей Шалашов думал съездить к больной дочери из ЛДНР в Казахстан в январе прошлого года, но оказался в тюрьме. При этом он является легендарной личностью – поехал воевать против фашистского переворота, поддержав народ Донбасса. Провоевал с 2014 по 2018 год в составе батальона ДНР «Восток». Во время боевых действий получил минно-взрывное ранение правой ноги, которую ему ампутировали по колено. И в последующем он еще три года прослужил на протезе.

То есть инвалида держали в подвале, в сырой камере, чтобы добиться признания и занимались этим снова бравые офицеры КНБ. И он не единственный такой, так как в мае 2020 на четыре с половиной года якобы за наёмничество был осужден другой ополченец Евгений Щербак. Его обманным путём по сфабрикованному делу пытались привлечь к ответственности и даже объявили в розыск на территории СНГ!

В итоге после того, как его сдали властям Казахстана, всё тем же офицерам КНБ, то доказать обвинения, предъявленные в суде города Костаная так и не смогли. В результате его осудили как раз по той самой статье 172 – «Участие в иностранных вооруженных конфликтах», которая появилась в 2014 году после начала событий в Киеве, Крыму и на Донбассе и которая вводит уголовную ответственность за участие в вооруженных конфликтах в других странах при отсутствии признаков наемничества. Эта норма предполагает наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

Евгений Щербак.

Надо понимать, что такую норму власти Казахстана преднамеренно выдумали и ввели в Уголовный кодекс специально для преследования противников нацизма и майданов, пусть и в других странах. Этим гражданам произвольно приклеивают ярлыки участников незаконных вооруженных формирований с целью показательно наказать. Таким образом, казахстанское государство с самого начала выбрало позицию репрессий в отношении тех, кто пытался выполнить свой интернациональный долг.

В итоге по официальным данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК только с 2015 года по сентябрь 2019 года суды вынесли 30 приговоров по данной статье казахстанским добровольцам, воевавшим по велению сердца на стороне республик ЛДНР.

Еще в сентябре 2020 года Алмалинским районным судом города Алматы был приговорён к трем годам тюрьмы местный житель О. Имя и фамилия не разглашались по просьбе родственников и следствия. И это только те факты, которые попали в прессу. Есть сведения об аналогичных процессах в Караганде, Усть-Каменогорске, Петропавловске и других городах Казахстана. В целом на разные сроки заключения были осуждены несколько десятков граждан республики за поддержку жителей Донбасса.

То есть суды по таким делам поставлены на поток, а выявлением добровольцев из Казахстана занимаются, как я говорил выше, совместно КНБ и СБУ, согласовывая свои действия и обмениваясь информацией. В деле же выдачи Евгения Щербака были задействованы серьезные чины из МВД и правительства РК. То есть была предпринята целая операция по его доставке и показательному осуждению.

Сейчас многие уже отсидели свои сроки, но те осужденные добровольцы, которые продолжают отбывать своё наказание, все без исключения должны быть освобождены, а сама искусственная норма в виде этой статьи 172 должна быть раз и навсегда удалена из Уголовного кодекса РК. При этом нельзя забывать фамилии тех конкретных чиновников, которые стояли за разработкой этой карательной статьи. Ведь сейчас все они будут дружно валить на ушедшего Назарбаева, снимая с себя всякую ответственность.

Речь, в частности, идет о Маулене Ашимбеве, яром русофобе, стороннике ориентации на Запад, предлагавшего играть на противоречиях между Москвой и Пекином в регионе, пойдя на соглашение с КНР с целью недопущения возвращения влияния России. Он непосредственно инициировал информационную кампанию в СМИ и в социальных сетях против тех граждан, кто собирал в разных городах республики гуманитарную помощь для народа Донбасса и как раз предлагал ввести уголовную ответственность за поддержку проявлений «сепаратизма».

Наверняка именно он стоял за разработкой статьи 172 УК РК, так как будучи заместителем главы администрации президента, а потом и депутатом, имел все на то возможности, являясь при этом еще и инициативным националистом, ярым проводником политики государственного признания «голодомора» в стране.

Помимо этого, важно добиться полного оправдания и освобождения пророссийского политика Ермека Тайчибекова, которого власти целенаправленно осудили на 10 лет по двум сфабрикованным делам, состряпанным МВД и КНБ. По первому делу, инициированному по письменному предписанию МВД РК, его обвинили в «разжигании межнациональной розни», хотя он как раз осудил кровавый погром дунганской общины со стороны казахских националистов на юге республики.

То есть казахстанский суд встал на защиту погромщиков и убийц, дав Ермеку 7 лет заключения. Затем уже в Павлодаре по делу, уже сшитому белыми нитками следователями КНБ, его осудили еще на 5 лет и общим сложением отправили в колонию уже на 10 лет. Более того, казахстанские охранители вменили ему еще одну статью – оскорбление чести и достоинства Назарбаева только за то, что он назвал его в одном из интервью маразматиком.

Всем очевидно, что показательное осуждение известного правозащитника и пророссийского политического деятеля делалось специально, чтобы таким образом показать Кремлю, что будет с теми, кто попытается создать внутри страны объединение сторонников интеграции с Россией.

По сути, это была и открытая угроза всем тем, кто выступал за углубление интеграции в рамках ЕАЭС и не скрывал своих симпатий к Москве.

Отдельно следует сказать и о ликвидации в 2015 году старейшей Коммунистической партии Казахстана, выступавшей за Союз с Россией. Её преднамеренно закрыли как раз сразу после воссоединения Крыма с отечеством, открыто посчитав «пятой колонной» на территории Казахстана. Таким образом была ликвидирована последняя политическая организация, ратовавшая за ускорение интеграционных процессов и способная дать политическое представительство для русскоязычной части общества.

В связи с изменившейся коренным образом обстановки после раскрытия заговора генералов КНБ, стремившихся свергнуть конституционный строй, с учётом ухода Назарбаева с поста главы Совбеза, появляется благоприятный шанс добиться реальных перемен, освобождения и реабилитации всех тех сторонников России, которые пострадали за свои убеждения. И дело не только в возможном формальном признании Крыма со стороны нынешнего руководства РК, а в легализации деятельности всех тех, кто выступает за развитие и упрочнение Союза, сняв с них все ярлыки и обвинения.