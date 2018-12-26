«Время сидеть на двух стульях прошло»: Почему Россия прижучила экс-соратников Януковича

26.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Попадание в обнародованный вчера расширенный санкционный список России многих членов «Оппозиционного блока» действительно связано с тем, что они сознательно пошли на поводу сотрудничающего с Петром Порошенко олигарха Рината Ахметова и отказались поддержать проект единого кандидата от Юго-Востока.

Об этом в своем блоге пишет киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне тоже не нравится, когда в список попадают люди, искренне заинтересованные в урегулировании российско-украинских отношений, более того, много делающих для защиты УПЦ канонической (прежде всего Вадим Новинский). Но никто, похоже, даже не задумывается над альтернативой. Ситуация – критическая, разброд в среде «Оппоблока» очевидно работает на прохождение Порошенко, сохранение у власти которого чревато большой войной, во второй тур. В списке все, кто подчинились воле Ахметова и отказались от ставки на единственного кандидата, имеющего шансы пройти во второй тур. Очевидно, что список – попытка принуждения к консолидации. Время сидеть на двух стульях прошло. Бизнес-конфликт и личная неприязнь – вторичны», – поясняет Погребинский.

«Попытка бескомпромиссная, с риском не добиться цели – консолидации избирателей Юго-Востока. Так может лучше ничего не делать? Пусть себе играют в политику!? Но критики и иронизирующие ничего не предлагают. Ну сказали бы, как (без эпитета) Борис Колесников – у нас свой перспективный кандидат и, хотя у него рейтинг 2% я в него верю! – я бы понял. Но, нет, ничего не предлагают, но – умничают славно!» – добавил автор.

Он дает понять, что в случае, если бы было объединение вокруг кандидатуры Юрия Бойко, речь шла бы о выходе во второй тур с Юлией Тимошенко, а не игре в пользу Порошенко.

«Особенно смешно, когда, казалось бы серьёзные люди рассуждают о том, что Порошенко легко выиграет у Бойко. Что это вообще за вариант? Как вы себе представляете второй тур без Тимошенко?» – пишет Погребинский.