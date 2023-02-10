ВС РФ становятся очень хорошими воинами – генерал ВСУ

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Российская армия – это серьезный и сильный соперник, который быстро учится, поэтому недооценивать его нельзя ни в коем случае.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, ВС РФ уже несколько раз меняли тактику за время этого конфликта, они анализируют свои ошибки и слабые стороны ВСУ.

«Огромная ошибка наших СМИ, что всегда враг подавался нами как какой-то умственно неполноценный и туповатый солдат. Есть такие моменты, но в своем большинстве российская армия достаточно хорошо умеет воевать, быстро учится на собственных ошибках и делает правильные выводы. Если посмотреть за последний год, они практически шесть или семь раз уже меняли тактику ведения боевых действий на техническом уровне. Это показывает, что они анализируют собственные и наши ошибки, делают выводы. У нас, к сожалению, в этом отношении немного хуже», – считает генерал.

«Поэтому недооценка врага может приводить к неприятным потерям. Нам всегда подают информацию, что там одни дураки. Нет, не дураки. Дураки гибнут, а более умные и сильные выживают и со временем становятся неплохими, а иногда и очень хорошими воинами. Это отношение к врагу с неуважением – я призываю их уважать в том понимании, что это сильный враг, поэтому мы должны четко понимать его сильные и слабые стороны, знать, как его бить, а не относиться к ним как к дурачкам. Эти «дурачки» достаточно быстро учатся и убивают украинцев», – заявил Кривонос.