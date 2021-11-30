«Всё больше и больше понимаю» – Гайдай призвал демонтировать украинское государство

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Новости Украины

Украина живёт в состоянии постоянного кризиса уже 30 лет и доказала свою несостоятельность, так что пора задуматься о демонтаже этого государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшнюю ситуацию я бы назвал политическим кризисом, который Украина переживает с завидной регулярностью. Я даже не могу назвать времени, когда бы политического кризиса не было. Это не является нормой, но уже как 30 лет нет никакой желаемой нормы, и в перспективе не наблюдается. Причиной всего этого является теневое государство, и я всё больше и больше понимаю, что разрешит это только его демонтаж. При том, что я понимаю, как трудно некоторым слушателям воспринимать мнение о том, что нужно демонтировать украинское государство, но такое, как сейчас оно есть, необходимо демонтировать», – сказал Гайдай.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина с самого начала была не совсем унитарным государством, и федерализация могла бы стать компромиссом, но власть в Киеве опасается развала страны из-за большой самостоятельности регионов.