Украинский телеведущий: Власть в Киеве опасается распада страны

Украина с самого начала была не совсем унитарным государством, федерализация могла бы стать компромиссом, но власть в Киеве опасается развала страны из-за большой самостоятельности регионов.

Об этом заявил украинский телеведущий Макс Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина унитарная всегда была и остается». Окей, хорошо, Украина – унитарна. При этом унитарность Украине в 1991 году была подарена в рамках исключения. Есть Италия в Европе и Украина с федеративным округом – Крым у нас, в Италии не помню, как регион называется. И, по сути, мы были такой вот вроде бы как бы чуть-чуть федерацией, но унитарным государством.

Ну, кого мы обманываем? То есть, если мы говорим о федерации, когда в равной степени каждый из регионов, возможно не 25 областей, возможно, 10 с четкими полномочиями государственной власти на местах, но с большим концентрированием власти в сфере обороны, полиции в центре, тогда же это другой вопрос», – сказал журналист в интервью на Интернет-канале Елены Бондаренко.