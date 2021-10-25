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25.10.2021 12:06 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Украина, Федерализация
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Украинский телеведущий: Власть в Киеве опасается распада страны

Новости УкраиныУкраина с самого начала была не совсем унитарным государством, федерализация могла бы стать компромиссом,...

Украина с самого начала была не совсем унитарным государством, федерализация могла бы стать компромиссом, но власть в Киеве опасается развала страны из-за большой самостоятельности регионов.

Об этом заявил украинский телеведущий Макс Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина унитарная всегда была и остается». Окей, хорошо, Украина –  унитарна. При этом унитарность Украине в 1991 году была подарена в рамках исключения. Есть Италия в Европе и Украина с федеративным округом – Крым у нас, в Италии не помню, как регион называется. И, по сути, мы были такой вот вроде бы как бы чуть-чуть федерацией, но унитарным государством.

Ну, кого мы обманываем? То есть, если мы говорим о федерации, когда в равной степени каждый из регионов, возможно не 25 областей, возможно, 10 с четкими полномочиями государственной власти на местах, но с большим концентрированием власти в сфере обороны, полиции в центре, тогда же это другой вопрос», – сказал журналист в интервью на Интернет-канале Елены Бондаренко.

Но центральная власть боится потерять контроль над регионами, поэтому федерализации не будет.

«Региональные элиты и потоки кто будет контролировать? Если Киев потеряет власть над регионами, реальную власть, то все, регионы разбегутся. Как в сериале «Слуга народа» вспомните – финальный сезон начинается с того, что Украина развалена на двадцать пять равных частей, наш Василий Голобородько это все собирает», – сказал Макс Назаров.

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