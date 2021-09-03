Всё по инерции: визит Зеленского в Штаты не принес Украине ничего «стратегического» – Бортник

03.09.2021 18:01 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США не было подписано ни одного стратегически важного документа.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, визит не помог вывести отношения США и Украины на новый уровень.

«Нет ни одного подписанного соглашения, которое бы выявило стратегический характер. Что такого мы переломного подписали и что подписали бы из того, что Зеленский анонсировал в преддверии этого визита. Отраслевые соглашения какие-то, рабочие моменты, рабочие соглашения, как то же соглашение с Министерством обороны, которые просто продолжают нынешнюю политическую, военную, экономическую инерцию сотрудничества Украины и США. Но говорить о том, что после этого визита взаимоотношения между Украиной и США вышли на какой-то новый уровень, достигли какого-то стратегического партнерства вообще нет оснований, потому что ничего стратегического не подписано», – заявил Бортник.