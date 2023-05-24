«Всё разворовали» – Губарев объяснил неудачи под Киевом и Харьковом

Владимир Гладков .  
24.05.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Харьков


Военно-политическому руководству России якобы не докладывают о реальном положении дел на фронтах, что и приводит к «деэскалации» и отступлениям ВС РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Чёрная сотня и Листва» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, ныне участвующий как рядовой в СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военно-политическому руководству России якобы не докладывают о реальном положении дел на фронтах, что и...

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«Они [высокие начальники и руководство] иначе воспринимают реальность, у них есть фильтры. Почему этот генералитет, высшее военно-политическое руководство, почему они не чувствуют пожара в доме? У них совершенно другие системы донесения информации.

Им даже когда приносят плохие известия, они написаны так: «Отрицательный экономический рост, отлично». Вполне допускаю, что им примерно так же преподнесли и деэскалацию и перегруппировку. Ведь это всё политические решения, везде, где были поражения», – сказал Губарев.

Он подчеркнул, что добиться стратегического успеха под Киевом было невозможно.

«Деэскалация – это первый «Стамбул», когда мы выходили из Киева, совершенно не понимая, почему. Мы там получили серьёзных люлей, спецвойска понесли серьёзные потери. Понятно, что никакого стратегического успеха добиться было невозможно, и выход был политическим решением. Харьков – это совершенно другое, там глупость с изменой перемешались.

Почему они не осознают пожара в доме – я не знаю. Может, и осознают, а делать что? Вот они выделяют деньги, а они по схеме разворовываются. И всё, нет ничего», – подытожил «народный губернатор Донбасса».

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